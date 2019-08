Dejó helado a todo el mundo. Nadie lo esperaba. Eric Cantona sorprendió a los presentes en la gala que la UEFA organizó en Mónaco para realizar el sorteo de la fase de grupos de la , donde el organismo continental además repartió premios a los futbolistas más destacados de la pasada Liga de Campeones ganada por el .

En ese sentido, Cantona envió un insólito y apocalíptico mensaje al recibir el Premio Presidente de la UEFA de manos de Aleksander Ceferin. El exjugador francés del , que ya había dado la nota por su particular vestimenta (camisa roja algo arrugada, jean, gorra y zapatillas), dejó atónitos a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y compañía al hablar de Dioses, moscas, guerra, muerte y fútbol en un mismo discurso.

