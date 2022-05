Champions League 2022, semifinales VUELTA: Transmisión online y horarios en México

Madrid vs City, Villarreal vs Liverpool, La Liga vs Premier League. ¿Qué equipos llegarán a la final?

No hay más, aquí se define todo, son las semifinales de vuelta de la UEFA Champions League donde los equipos ingleses llegan con ventaja en el global pero sin nada escrito aún. Los partidos de ida se jugaron en Manchester y Liverpool, las vueltas se jugarán en Madrid y Villarreal, donde cada equipo hará pesar su localía.



¿No sabes a qué hora y dónde ver las semifinales de ida? Aquí en GOAL te decimos cómo. ¿DÓNDE VERLOS ONLINE? Getty

Desde la actual temporada, la plataforma HBOmax tiene los derechos de transmisión de la UEFA Champions League y ofrece en su servicio de streaming todos los partidos en vivo, además de repeticiones de las fases previas para ver en cualquier momento. SUSCRÍBETE AQUÍ ¿CÓMO QUEDARON LOS JUEGOS DE IDA? Getty Images

Manchesyer City 4-3 Real Madrid: Uno de los partidos con más emociones en la historia de la Champions. 4 goles del City y 3 goles del Madrid que los españoles sintieron como victoria ante el imponente ataque del Manchester City. Ancellotti y los suyos saben que el Bernabeu también juega en la semifinal de vuelta y a pesar de la desventaja global el Real Madrid se visualiza como favorito.



Liverpool 2-0 Villarreal: El equipo de Klopp es probalemente el que mejor momento atraviesa y en los últimos meses se ha vuelto el rival a vencer. El Villarreal de Unai Emery sabe lo que es eliminar a gigantes de Europa como la Juve y el Bayern, pero su visita a Anfield en la semifinal de ida resultó en un 2-0 con ventaja para los locales que pinta complicado de remontar en la vuelta. HORARIO DE LOS PARTIDOS DE VUELTA

Martes 3 de mayo 14:00 hrs.



Villarreal vs Liverpool (HBOmax / TNTSports)



Miércoles 4 de mayo 14:00 hrs.



Real Madrid vs Manchester City (Exclusivo por HBOmax)