Cesc Fábregas se queja del gol anulado al PSG contra el Real Madrid

"¿Cómo puede pitar falta por ese leve toque?", se pregunta el ex mediocampista del Barcelona.

Cesc Fábregas, mediocampista español del Monaco, se ha quejado este martes del gol anulado al Paris Saint-Germain contra el , por la quinta jornada de la Liga de Campeones.

En el minuto 44 de la primera parte, el VAR entró en escena para contradecir al colegiado, que había expulsado en primera instancia a Thibaut Courtois y pitaba falta fuera del área para el por una falta del belga sobre Mauro Icardi.

Pero se revisó toda la jugada y la falta, que en realidad era dentro del área y en consecuencia hubiera sido amarilla para Courtois y penalti para el PSG, fue anulada debido a una dudosa falta sobre Marcelo en el centro del campo: el lateral brasileño se deja caer al sentir el leve contacto de Gueye.

"Olvidemos colores por un segundo. Como puede pitar falta por ese leve toque? Puedo llegar a entenderlo si lo pita a la primera... pero ir a verlo a una tele y pensar que sigue siendo falta... donde no hay, no hay", manifestó Cesc en un mensaje publicado durante el partido en su cuenta oficial de Twitter.

"Si algo puedes llegar a decirle a Gueye es que se la juega solo por poner los brazos, ok. Pero si has jugado al fútbol, no me digas que esto es falta por favor", agregó en respuesta a un usuario, antes de reconocerle a otro que fue "un partidazo del Madrid".

Olvidemos colores por un segundo. Como puede pitar falta por ese leve toque? Puedo llegar a entenderlo si lo pita a la primera... pero ir a verlo a una tele y pensar que sigue siendo falta... donde no hay, no hay. 🙈🤦🏻‍♂️ — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) November 26, 2019

El tweet de Fábregas llegaba a tener más de 12 mil 'me gusta' y más de 4 mil retweets en las últimas horas del martes, convirtiéndose el actual jugador del Monaco, de 32 años, en una de las tendencias en aquella red social.

El partido se le podría haber complicado enormemente al Real Madrid porque se ha anulado una jugada que podría haber terminado con penalti o expulsión a su guardameta.Respiraban aliviados los jugadores después de la decisión del video-arbitraje.