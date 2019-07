Centeno: "Me gusta más que me critiquen a que me alaben”

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Saprissa le respondió a las críticas luego del debut con derrota de su equipo en el Apertura.

Después de la derrota ante San Carlos en el debut de Saprissa en el Torneo Apertura, se profundizaron las críticas hacia el entrenador del equipo morado, Walter Centeno. Es que el conjunto más ganador de lleva ya más de un año sin conseguir títulos locales y la culpa suele recaer sobre el líder del grupo.

Sin embargo, Centeno salió a defenderse de los cuestionamientos este martes, en una jugosa entrevista con el programa ‘Domingo entre semana’ de Radio Actual 107.1 FM.

"Esto es un reto. Yo no me puedo sentar a llorar ni a hacerme la víctima. El único responsable soy yo y sé en lo que me metí. Tengo que ser valiente y ser lo que siempre he sido. En este país todo mundo opina de fútbol y tiene derecho a hacerlo", comenzó diciendo el entrenador de 44 años.

Y agregó: "En Saprissa es todo más mediático pero confío en los jugadores. Yo voy a mantener la calma, voy a soportar todos esos cuestionamientos. Me gusta más que me critiquen a que me alaben. Yo conozco la raza. Yo estoy seguro que puedo salir de este momento".

Sobre la sequía de títulos, dijo: “Saprissa está en su tercer momento sin ganar un título. Tal vez no habían tenido uno de estos momentos, ahí es donde ellos tienen que sacar esta casta y unirse. Yo les digo que no lo están haciendo del todo mal pero se debe confiar en la capacidad de ellos”, sostuvo.