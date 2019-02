Centeno llega con fe ante Tigres: "Estoy convencido de que puedo ganar"

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Saprissa confía en que su equipo pueda dar el golpe, este martes, ante Tigres en la Concachampions.

Saprissa iniciará su participación en la Liga de Campeones de Concacaf con su duro reto frente a Tigres de México. El equipo morado viene de una buena inyección anímica tras derrotar al líder Grecia en el Clausura, por lo que intentará llevar ese envión al partido internacional de ida como local en La Cueva.

En este contexto, Walter Centeno, entrenador del elenco costarricense, confía en lo que pueden dar sus jugadores. "El convencimiento es clave, los jugadores son muy inteligentes, uno siempre tiene que ser centrado en lo que les dice y hace. Les hablé y lo poquito que les enseñé, me lo respetaron", expresó el técnico en diálogo con www.nacion.com.

Por otra parte, no piensa en el favoritismo del conjunto azteca y afronta la serie con optimismo. "Yo nunca pienso en perder, acepto que es mi primer partido pero también puedo ganar. Estoy aquí para hacer mi carrera y me puede tocar perder pero también ganar. Estoy convencido de que puedo ganar".

A la hora de hablar de que su equipo no sería candidato para la serie, Centeno completó: "Aquí en Costa Rica, Saprissa siempre es favorito, entonces no me puedo vanagloriar en ese momento. Ahora me toca no ser favorito y debo tener el mismo comportamiento. Hay que ser ecuánime cuando se está arriba y cuando se está abajo".