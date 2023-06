Celta vs. Barcelona en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

Dos goles del joven jugador encarrilan el triunfo de los vigueses ante un apático Barcelona

El Celta de Vigo jugará la próxima temporada en Primera División. Los celestes, que se han complicado la vida en la recta final de la temporada, dependían de sí mismos y, esta vez si, han hecho los deberes, le han ganado 2-1 al Barcelona y han finiquitado su permanencia.

El Celta que tenía que sumar para no depender de lo que pasara en otros campos, salió dispuesto a meterle intensidad al partido y fruto, de ese empuje llegaron sus primeras tentativas. Apenas habían pasado dos minutos de partido y Gabri Veiga ya había puesto a prueba a Ter Stegen. El equipo vigués dominaba y el Barça no ponía la directa. Sin embargo, cuando se estiraba, sembraba la zozobra en la defensa gallega.

La afición celeste respiró tranquila cuando, en el minuto 10, el VAR anuló un gol de Kessié. Y volvió a hacerlo cuando, de nuevo el centrocampista disfrutó de un remate en inmejorables condiciones tras un balón que le puso Lewandowski. La mandó fuera pero el remate hizo que la grada se temiera lo peor.

Y lo peor para el Celta es que, con el paso de los minutos, los de Xavi, sin pisar el acelerador, se fueron adueñando del partido. Al menos, sus posesiones eran más largas. Se jugaba a su ritmo. Las ocasiones llegaban para los dos equipos y si Óscar tenía una para el Celta, Lewandowski respondía con una rosquita que se estrellaba en el palo.

Ausente Aspas, tenía que emerger la figura de Gabri Veiga, para llevar la alegría a la grada, el joven canterano recibió de Seferovic, controló de lujo, superó a Marcos Alonso y definió como lo hacen los elegidos, ante Ter Stegen. 1-0 y el Celta se iba al descanso alegre y tranquilo. Todo lo tranquilo que puedes estar cuando te estás jugando la vida.

En la segunda parte, el Barça lo intentaba sin forzar la máquina. A la hora de partido, Xavi movió el banquillo. Salieron Ansu Fati y Dembélé pero lo que más llamó la atención es que sustituyó a Ter Stegen por Iñaki Peña. El habitual portero suplente,, apenas se había puesto los guantes cuando se vio sorprendido por Gabri Veiga. El chaval agarró una pelota, y la clavó en el ángulo cuando, todo hace indicar, ,que buscaba el centro. Daba igual, once partidos después,, había vuelto a ver puerta. Gabri llegaba a tiempo para salvar a un equipo del que posiblemente se va a despedir en las próximas semanas.

Aún iba a tener que sufrir la hinchada del Celta antes de marcharse a casa. Una conexión de dos de los que habían salido con ganas en la segunda parte, le sirvió al Barcelona para acortar distancias. La puso Dembélé de lujo y remató Ansu Fati, para hacer el 2-1 y ponerle picante a la recta final del partido.

Buscó el empate el Barça, pero había margen de maniobra para el Celta. Su afición ya no sufría como al principio del partido y, pitido final, estalló de júbilo y respiró. Siguen entre los grandes.





Sobre el césped, el héroe de la noche ha sido Gabri Veiga.

Que manera de celebrar. No era para menos.

C Tangana ha sufrido con el resto de la afición viguesa.

Así ha vivido la afición del Celta los minutos siguientes al pitido final.

Rueda de prensa de Xavi Hernández

"Esta semana es defintiva para saber el escenario real de que podemos fichar. Tenemos que ser justos y honestos. Tenemos que reforzarnos para competir mejor el año que viene sobre todo a nivel europeo. Hemos estado bien en las competiciones nacionales pero el paso decisivo es reforzarnos bien para competir por todos los títulos".

"No sé si es el último partido de algunos jugadores. Lo que si que será esta semana es definitiva e intentaremos maniobrar. Es una semana clave para planificar y para saber en que escenario estamos".

"Estoy contento con Ansu Fati. Su temporada ha sido buena como la de todos. Todos han sumado. Antes del partido les he felicitado. Ha sido decisivo en algunos momentos. Es un tema de planificación. No puedo avanzar decisiones. Pero esta semana decidiremos cosas"

"Gabri Veiga ha sido una de las revelaciones de la temporada. Un futbolista potente y con calidad y tiene gol. Tiene facilidad para llegar al remate"

Rueda de prensa de entrenador del Celta, Carlos Carvalhal

El entrenador portugués ha hecho un repaso de la liga y de esta última etapa en la que el equipo ha bajado su nivel y ha buscado explicaciones. "Fuimos subiendo de nivel y llegamos a un nivel muy alto con un fútbol muy atractivo y después, no me gusta poner excusas pero perdimos nuestra estructura. Mingueza se lesionó, Carles estuvo dos meses fuera y también coincidiendo con esto es una realidad que Iago y Veiga cayeron mucho y eso nos hizo daño. Intentamos cambiar las cosas, variar el sistema. Ahora lo que ha pasado es que recuperamos a Mingueza, subió Veiga, no teníamos a Aspas, Carles estaba a mejor nivel y el equipo mejoró".

"Al final lo más importante es que cumplimos el objetivo"

"Sobre mi continuidad. Tenemos que sentarnos y hablar. No me agarro al contrato. La directiva puede entender que se terminó y no h abría problema"

Minuto a minuto

Final, final, finaaaaal en Balaídos. El Celta ha ganado 2-1 al Barcelona y está salvado.

Minuto 92. Disparo cruzado de Carles Pérez desde la frontal del área que detiene Iñakii Peña.

Minuto 90. Seis de añadido en Vigo. Un poquito más de sufrimiento para poder cantar la permanencia de los locales.

Minuto 88. Buen balón de nuevo de Dembélé. Esta vez buscaba el remate de Gavi pero se anticipó bien Carlos Domínguez para desbaratar la jugada.

Minuto 85. Ataca más el Barcelona que busca el empate. Aún así, el Celta tiene margen, incluso con las tablas se salvaría.

Minuto 79. Gran centro de Dembélé que remata Ansu Fati al fondo de la portería gallega. Muy buen balón del francés. Gran asistencia. Acorta distancias el Barcelona. 2-1 gana el Celta.

Minuto 78. Nuevo cambio en el Celta. Salta al terreno de juego Iago Aspas que sustituye a Seferovic.

Minuto 72. Cambio en el Barcelona. Sale Pablo Torre por Eric García.

Gabri Veiga se ha llevado la ovación de la noche.

Minuto 71. Se marcha Luca de la Torre y Gabri Veiga y salen Renato Tapia y Franco Cervi.

Minuto 67. Se va Mingueza y sale Kévin Vázquez.

Minuto 66. Goooooool del Celta. Golazo de Gabri Veiga. Cae a un costado, amaga el centro y se saca un disparo arriba al ángulo para superar a Iñaki Peña. Sensacional la acción del jugador gallego que, ahora si, lleva la tranquilidad a su equipo. Es cierto que viendo la repetición, parece que buscaba el centro pero lo que ha conseguido es un gol importantísimo para su equipo.

Minuto 62. Triple cambio en el Barcelona. Sale Iñaki Peña por Ter Stegen, Ansu Fati por Ferrán Torres y Dembélé por Raphinha.

Minuto 59. Está dominando más ahora el Barcelona. Tiene más posesión el equipo de Xavi Hernández.

Minuto 57. Centro de Lewandowski que despeja la defensa gallega por mediación de Unai Núñez.

Minuto 53. Disparo alto de Kessié desde fuera del área. .

Minuto 51. Buena jugada de Carles Pérez. Se tiene que tirar al suelo Marcos Alonso para cortar la acción ofensiva del Celta.

Minuto 48. Que gran salida desde atrás de Mingueza. El defensa sale con elegancia pero se precipita en el envío sobre Seferovic y termina perdiendo la posesión el Celta.

Minuto 46. Remate alto de Marcos Alonso en un saque de esquina.

Comienza la segunda parte, El Barcelona sale con un cambio. Sale Gavi por Christensen.

Kessié ha sido el jugador más peligroso del Barcelona en estos primeros 45 minutos.

Descanso en Vigo. Gana el Celta 1-0 al Barcelona.

Minuto 45. Se añaden dos minutos en Vigo.

Que manera de vivir el gol...el delirio en el banquillo celeste.

Minuto 42. Goooooool! del Celta. Pase de Seferóvic a Veiga que se mete en el área con un gran control, supera a Marcos en la carrera y define con un tiro cruzado ante Ter Stegen.

Minuto 41. Gol anulado a Óscar por fuera de juego. No hizo falta el VAR para decidir, era muy claro.

Minuto 39. Lewandowski al palo. Remate del polaco desde la izquierda buscando la rosca al palo largo y la pelota toca en el poste y se va fuera.

Minuto 37. Buena ocasión de Óscar. Balón al segundo palo que pone Carles Pérez, dejada de De la Torre y Óscar llegando desde atrás remata desviado.

Minuto 36. Centro raso de Galán desde la izquierda buscando a Seferóvic. De Jong se anticipa en el primer palo y despeja.

Minuto 34. No llega Sergi Roberto al remate y el balón se pierde por la línea de fondo. Protegió bien el guardameta local Iván Villar.

Minuto 32. Centro al área del Barcelona y Ter Stegen se adelanta al intento de remate de De la Torre.

Minuto 26. Gran ocasión para Kessié. Centro de Lewandowski y remate del centrocampista culé, casi en el área pequeña, que se marcha fuera.

Minuto 23. Centro de Raphinha desde la línea de fondo y Unai Núñez despeja a córner.

Minuto 21. Centro de Galán desde la izquierda y remate de Seferovic que detiene sin dificultades Ter Stegen.

Minuto 20. Disparo muy desviado de Luca de la Torre. Domina más el Celta, pero el Barcelona crea peligro cuando llega a la portería rival.

Minuto 16. Control de Ferrán Torres dentro del área pero se adelanta Iván Villar.

Minuto 15. Muy atento Kessié para arrebatarle la pelota a Óscar cuando el jugador del Celta estaba a punto de armar el disparo.

Minuto 13. Nuevo intento desde la frontal de Gabri Veiga. Su disparo, muy centrado, lo detiene sin dificultades Ter Stegen.

Minuto 10. Gol anulado al Barcelona. No sube al marcador el tanto de Franck Kessié.

Minuto 6. Mal lanzamiento de falta de Carles Pérez que no encuentra rematador y se pierde por la línea de fondo.

Minuto 3. Primera acercamiento del Barcelona. Se le fue largo el control a Raphinha y la pelota se perdió por la línea de fondo.

Minuto 2. Lanzamiento desde la frontal de Gabri Veiga que saca como puede Ter Stegen. La primera del Celta.

Minuto 1. Eric García se ha colocado como pivote en el centro del campo y Sergi Roberto ocupa el lateral derecho.

Saltan los jugadores al terreno de juego. El Celta sin Aspas y con la obligación de sumar para no estar pendiente de otros campos.

Este es el once del Celta de Vigo.

Con este once sale el Barcelona en Vigo.

La previa de GOAL del Celta vs. Barcelona de La Liga 2022-2023

El Celta de Vigo sólo ha perdido uno de sus últimos siete partidos en Balaídos ante el Barcelona en LaLiga (3V 3E), 0-3 en octubre de 2020, tras haber caído en cuatro de sus anteriores cinco duelos en casa ante los azulgranas en la competición (1E).

Tras su triunfo en el Camp Nou en octubre de 2022 (1-0), el Barcelona puede ganar sus dos partidos ante el Celta de Vigo en una misma temporada de LaLiga por primera vez desde 13/14 con Gerardo Martino como entrenador.

El Barcelona ha perdido ante el Celta de Vigo en tres de sus siete visitas a Balaídos desde la temporada 15/16 (1V 3E), más que en cualquier otro estadio visitante en la competición desde entonces.

El Celta de Vigo no ha ganado ninguno de sus últimos seis partidos en LaLiga (1E 5D), su peor racha sin victoria con un mismo entrenador en una misma temporada desde febrero de 2021 con Eduardo Coudet (3E 3D).

El Barcelona ha perdido dos de sus últimos tres partidos como visitante en LaLiga (1V), mismas derrotas que en sus anteriores 30 encuentros fuera de casa en la competición (21V 7E 2D).

El Celta de Vigo ha encajado 10 goles desde fuera del área en LaLiga esta temporada, más que cualquier otro equipo y su registro más alto en este aspecto en una misma campaña de la competición desde al menos la 03/04.

El Barcelona ha dejado su portería a cero en 26 partidos en LaLiga esta temporada, igualando el récord de un equipo en toda la historia de la competición, logrado por el Deportivo de La Coruña con Arsenio Iglesias en la 93/94.

El jugador del Celta de Vigo, Iago Aspas, no ha marcado ningún gol en sus últimos 10 partidos en LaLiga, la peor racha goleadora de toda su carrera en la competición. El capitán del conjunto gallego, además, no ha rematado a puerta en cuatro partidos ligueros seguidos por primera vez esta temporada.

Robert Lewandowski ha marcado 23 goles en 33 partidos en esta LaLiga esta temporada y puede convertirse en el máximo goleador con más goles en su primera campaña en la competición desde Ruud van Nistelrooij con el Real Madrid en la 06/07 (25 goles).

El portero del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, ha encajado 17 goles en 37 partidos en LaLiga 22-23 y, en caso de jugar y no encajar, logrará el récord de menos goles concedidos de un guardameta en una misma campaña de la competición en el siglo XXI disputando las 38 jornadas (Jan Oblak, 18 en la 15/16).

