Cómo ver el Celta de Vigo vs Villarreal con una VPN

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. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

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Previa del partido

Primera División - Jornada 14 29 nov 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

El Celta de Vigo recibe al Villarreal en Abanca Balaidos, en Vigo, en un partido de LaLiga entre dos equipos que vienen de disputar duros encuentros europeos entre semana.

El Celta perdió 2-1 ante el Bournemouth el jueves en la Europa League. Iago Aspas adelantó al equipo vigués, pero el conjunto visitante remontó pese a quedarse con diez jugadores y logró la victoria en los últimos minutos.

El resultado prolongó la mala racha del equipo de Claudio Giraldez. Ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ocupa el 15.º puesto en LaLiga.

El Villarreal llega con mejores sensaciones tras ganar 1-0 al Slavia Praga a domicilio en la Champions League. Fue una buena respuesta a la derrota por 3-2 ante el Barcelona, un partido en el que el equipo de Inigo Perez se puso 2-0 por delante antes del minuto siete, pero el conjunto local acabó remontando.

El submarino amarillo ocupa el décimo puesto en la clasificación y su rendimiento fuera de casa ha sido irregular. A la victoria en Praga se suma una dura derrota por 6-0 ante el Paris Saint-Germain a principios de este mes.

A continuación, te contamos cómo seguir el partido, incluidos el canal de televisión y las opciones de streaming.

Las opciones para ver el Celta de Vigo vs Villarreal por televisión y streaming figuran a continuación. Los aficionados que se encuentren fuera de su región habitual pueden usar ExpressVPN para acceder a su cobertura preferida. Sigue el partido en directo a través del enlace facilitado.

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