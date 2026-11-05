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La Europa League en televisión

Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: hora de inicio

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 15:00 Abanca Balaidos

Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise hoy en directo: ¿quién lo transmite por televisión y streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Celta de Vigo y el Royale Union Saint-Gilloise?

El Celta de Vigo llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su actuación más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Rayo Vallecano en LaLiga. Antes había logrado una victoria a domicilio por 1-2 contra el Celtic Glasgow en la Europa League. En esos cinco partidos, el Celta marcó siete goles y encajó seis.

El Royale Union Saint-Gilloise atraviesa un momento mucho mejor: suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su triunfo más reciente fue por 1-2 a domicilio ante el KVRS Waasland-SK Beveren en la Jupiler League. Especialmente impresionante fue el 4-0 contra el Hapoel Beer Sheva en la Europa League. En ese periodo, el Union marcó 13 goles y encajó solo tres.

Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: alineaciones

Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: estado de forma

Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: balance de enfrentamientos directos

Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: las clasificaciones