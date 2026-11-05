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La Europa League en televisión
Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: hora de inicio
Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise hoy en directo: ¿quién lo transmite por televisión y streaming?
Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Celta de Vigo y el Royale Union Saint-Gilloise?
El Celta de Vigo llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su actuación más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Rayo Vallecano en LaLiga. Antes había logrado una victoria a domicilio por 1-2 contra el Celtic Glasgow en la Europa League. En esos cinco partidos, el Celta marcó siete goles y encajó seis.
El Royale Union Saint-Gilloise atraviesa un momento mucho mejor: suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su triunfo más reciente fue por 1-2 a domicilio ante el KVRS Waasland-SK Beveren en la Jupiler League. Especialmente impresionante fue el 4-0 contra el Hapoel Beer Sheva en la Europa League. En ese periodo, el Union marcó 13 goles y encajó solo tres.
Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: alineaciones
Celta Vigo contra Union St.Gilloise alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- C. Giraldez
- D. Hubert
Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: estado de forma
Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: balance de enfrentamientos directos
Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: las clasificaciones
|#
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|0
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|6
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|3
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|12
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|4
|2
|1
|1
|6
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|-1
|7
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|6
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|5
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|1
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L
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|1
|1
|2
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|2
|3
|4
|-1
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|24
|4
|1
|1
|2
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|4
|-1
|4
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|25
|4
|1
|1
|2
|4
|7
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|4
D
L
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|26
|4
|1
|1
|2
|3
|8
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L
D
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|0
|2
|2
|1
|6
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|2
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|1
|9
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|2
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|4
|0
|1
|3
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|6
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|1
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L
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|34
|4
|0
|1
|3
|3
|9
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|1
D
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L
L
|35
|4
|0
|1
|3
|2
|10
|-8
|1
L
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D
L
|36
|4
|0
|1
|3
|2
|11
|-9
|1
D
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L
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