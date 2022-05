Ceferin y las remontadas del Real Madrid: "Habrá que preguntarles cómo es posible"

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, concedió una extensa entrevista al diario "AS" en la que repasó todos los temas de la actualidad, incluyendo la apasionante participación de un Real Madrid que ha evitado que la final de la Champions League sea completamente inglesa.

"Así es la Champions. La mayor promoción del fútbol y la mejor competición deportiva del mundo. Y cuando ves estos partidos… es increíble. Estoy feliz de que hayamos cambiado la regla de los goles fuera de casa. Cuando le dije eso a algunos de mis compañeros, me comentaron que habría más tandas de penaltis. Pero no es cierto y así se ha visto. Los partidos, en mi opinión, son más interesantes. Los clubes de la Champions son los mejores, y jugar fuera es casi lo mismo que jugar en casa. Así que estoy deseando que llegue la final", comenzó analizando Ceferin.

Ceferin y las remontadas del Madrid: "Habrá que preguntarles cómo es posible"

Consultado sobre las remontadas del Real Madrid, señaló: "Habrá que preguntarles cómo es posible. Para mí, uno de los jugadores más infravalorados de la historia es Benzema. Es un jugador increíble. Y tienen a Luka Modric, que cuanto más envejece, mejor juega. Son un equipo experimentado. Se podría decir que han tenido un poco de suerte en algunos partidos, pero solo puedes tener suerte en uno, no en todos".

Ceferin siguió elogiando a Benzema: "Ahora se está volviendo más y más reconocido. Siempre ha estado a la sombra de alguien. Es asombroso cómo este futbolista puede marcar goles. Encuentra la manera, incluso cuando parece imposible anotar. Es un jugador impresionante".

En cuanto al hecho de que la UEFA dará entradas gratis a los finalistas de la Liga de Campeones, Ceferin comentó: "Queríamos mostrarles a los hinchas que los respetamos, que los hemos echado de menos durante la pandemia y que estamos felices de que sigan siendo leales al fútbol. Creo que tenemos que presentarle nuestro respeto. Nos está costando mucho dinero, pero vale la pena hacerlo. Lo sabíamos antes, y ahora es aún más obvio: el fútbol se trata de hinchas y jugadores. Lo demás es un apoyo que los rodea, incluyéndome a mí. No pretendo ser la estrella porque no lo soy. Es triste ver estadios vacíos y escuchar los gritos de porteros y entrenadores. Simplemente no es el mismo juego. Así que queríamos hacer algo simbólico, para mostrarles a los hinchas que estamos ahí para ellos".

Aleksander Ceferin: "Madrid, Barça y Juve pueden jugar un torneo rebelde"

Ceferin aseguró también que Real Madrid, Barcelona y Juventus pueden jugar el "torneo rebelde", en relación al proyecto de la Superliga que han impulsado los dos clubes españoles y el conjunto de la Serie A.

Preguntado acerca de qué opina del torneo de verano que están preparando en Estados Unidos entre ellos, el presidente de la UEFA fue contundente: "Pueden jugar en verano, invierno, otoño o primavera. Pueden jugar cuando quieran, y no me importa si lo hacen. También pueden jugar el torneo rebelde y no la Champions si así lo quieren. No me importa. Se deben pensar que estamos más centrados en ellos que en nosotros. Y, créame, no es así. Si te sientes tan importante que todo gira en torno a ti, algo anda mal. En el fútbol todo gira en torno al balón".

"Este proyecto, del que estoy bastante harto de hablar porque ya no existe, arruinaría absolutamente el fútbol. Cuando vi la reacción de los hinchas ingleses, quedé impresionado. Los aficionados de Francia y Alemania no tuvieron que hacer nada porque sus clubes no participaron. Y me sorprendió un poco la suave reacción de la gente en España e Italia, aunque lo entiendo. A veces, estas cosas van un poco más lentas en algunos países, y dado que los equipos italianos y el Atlético de Madrid abandonaron rápidamente el proyecto, no hubo tiempo suficiente para tener una reacción más fuerte. Me sorprendió la falta de reacción de la afición del Barcelona, que siempre consideré un club popular", empezó diciendo.

"¿Si el Real Madrid no es popular también? Al Barcelona se le conoce como el club del pueblo… No sé de cuántos socios estamos hablando, pero los aficionados solían ir a la Asamblea General y dar su opinión sobre las decisiones. Pero, aquella vez, su reacción no fue muy fuerte. Ahora ya no importa", agregó.

Sobre si Madrid, Barça y Juve intentaron hablar con él, Ceferin contestó: "No, no lo hicieron. Cuando haces algo así, tiene más sentido que se acerquen ellos a nosotros que al revés. Pero nunca lo hicieron. Los únicos 'saludos' que la UEFA recibió de ellos provinieron de los tribunales, ya que intentaron desafiarnos en todas partes. Nunca dijimos que no podían jugar su propia competición, porque pueden hacerlo si quieren. Pero es gracioso que estos fueron los clubes que primero se registraron en la Champions. Si juegan otros torneos, no pueden jugar en nuestras competiciones. Eso no es un monopolio. Pueden crear su propia UEFA y hacer lo que crean que es correcto. Les mostré mucho respeto en el pasado. No quiero hablar del presidente de la Juventus, pero mi relación con él fue muy abierta y honesta. Nunca dije esto antes, pero invité al presidente del Madrid, Florentino Pérez, a Nyon antes de que todo pasara para hablar sobre las futuras competiciones. Canceló la reunión con un mensaje de texto apenas 24 horas antes por "un evento relacionado con el baloncesto". Con Bartomeu nunca hablé. En cierto modo, ya estaba saliendo del club. Todos tuvieron la oportunidad de hablar, y nunca hemos sido agresivos o arrogantes. El anuncio de ese proyecto fue un acto de increíble arrogancia por su parte, y probablemente por eso no quieren comunicarse con la UEFA. Pero eso nunca ha influido en cómo los tratamos en nuestros torneos. Se puede ver en sus éxitos: el Real Madrid jugará la final de la Champions y el Barça, de la Champions femenina. Esa es una señal clara de que nuestras competiciones son sanas, justas y correctas".