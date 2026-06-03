El miércoles por la mañana, Dani Ceballos publicó una foto en Instagram con la canción «Todo es Mentira».

El martes por la noche, Matteo Moretto, de MARCA, dio la primicia de que Ceballos estaba a punto de fichar por el Ajax.

Al día siguiente, Fabrizio Romano matizó la información: el Ajax negocia con el Real Madrid.

Más tarde, ESPN apuntó que Ajax y Madrid habrían alcanzado un principio de acuerdo, aunque las negociaciones siguen abiertas porque las pretensiones salariales del jugador son elevadas.

A las 10:00, Moretto afirmó que hay un acuerdo de principio entre Ajax y Real Madrid y solo faltan “detalles con el jugador”.

El propio Ceballos publicó una foto con el mensaje «todo es mentira», aunque se desconoce si alude a este culebrón o a las recientes acusaciones que lo señalan como «el topo» del Real Madrid.

Se rumorea que filtró detalles sobre la actitud de Kylian Mbappé y las disputas entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, así como entre Aurélien Tchouameni y Federico Valverde.