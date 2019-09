Ceballos: “No he encontrado mucha diferencia entre el Madrid y el Arsenal”

En una entrevista con The Guardian, el centrocampista andaluz analiza cómo están siendo sus primeros días en el club de Londres.

Feliz por su buena adaptación a su vida inglesa, Dani Ceballos sorprendió con una declaración que realizó en el medio The Guardian. “No he encontrado mucha diferencia entre el Madrid y el ”, afirmó el centrocampista.

“Me encanta la ciudad, me encanta la Premier y me encanta el Arsenal. Soy muy feliz de formar parte de este club. Apenas he notado diferencia entre el Madrid y el Arsenal. Los aficionados son muy apasionados y aman a los jugadores”, explicó el andaluz, de 23 años, dando así más detalles sobre su reflexión. Y agregó: “Es muy fácil adaptarse al club porque te hacen sentir desde el primer día como si llevaras toda la vida. Estoy encantado de cómo me están tratando y todos han depositado mucha fe en mí”.

Con respecto a su nivel, el también ex- quiso hacer una aclaración: “Hay que ser realistas y los dos buenos partidos que he jugado en el Arsenal nunca los tuve en el . No jugué mucho en el Madrid, pero es verdad que, cuando jugué, no lo hice como yo puedo hacerlo. Esto tiene que ver también con la confianza, tengo que hacer autocrítica”.

Además, Ceballos contó que Emery lo conoce bien y le pide que muestre personalidad. “Puedo jugar como 8 o como 10, pero siempre sintiendo la responsabilidad de liderar, queriendo la pelota en los momentos difíciles”, subrayó.

Por otra parte, el español resaltó cómo quedó impresionado tras enfrentar al : “Nunca he visto nada como lo de Anfield. Nunca vi un equipo jugar mejor, que te presiona tanto y con la afición llevándoles en todo momento. Te quitan el aire. Pasas mucho tiempo defendiendo y, cuando tienes el balón y quieres respirar, ya los tienes detrás de ti”.