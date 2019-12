Castro descarta por el momento irse de The Strongest

El mediocampista boliviano aseguró que por el momento sólo piensa en jugar en el Tigre y que luego verá si cambia de equipo o no en 2020.

Raúl Castro descartó estar en negociaciones con otros clubes y se enfoca en salir campeón con The Strongest, club en el que fenece su contrato a fines de este año.

Considerado uno de los mejores mediocampistas del fútbol boliviano, Castro ya tiene ofertas de varios clubes para cambiar de camiseta en 2020.

Sin embargo, el jugador paceño reiteró que por el momento no está en conversaciones ni negociaciones con ningún club porque ahora está enfocado en salir campeón con The Strongest.

"Ya me hablaron (dirigencia) pero hasta que no me reuna con la presidenta no está nada dicho", dijo Castro.

El futbolista recibió el llamado de Bolívar y Wilstermann para jugar en esos clubes en la próxima temporada, pero aseguró que The Strongest tiene la prioridad para renovar el contrato, caso contrario jugará en otro club.

"Yo vine de Maestranza y el único club que me abrió las puertas fue el Tigre y siempre tendrá la priordad pero esto es hasta que no me reuna con toda la dirigencia y ver otras opciones si no quieren contar conmigo", agregó el jugador.

Castro comenzó su carrera deportiva en Mariscal Braun, luego pasó a Unión Maestranza y en 2013 llegó a The Strongest.