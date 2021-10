Castro: "Decir que el Sevilla está arruinado es mentira y no querer al club"

Contundente respuesta a Del Nido: "Decir que el Sevilla está arruinado es feo" y añade "además tiene dos consejeros que firmaron esas cuentas"

El presidente del Sevilla FC, Pepe Castro , ha comparecido ante los medios para responder a las acusaciones de José María Del Nido. El máximo mandatario del equipo de Nervión ha sido contundente y tajante, apoyando sus palabras con argumentos: "Decir que el club está arruinado es ridículo. La pasada temproada tuvimos superávit y el curso pasado hubo una pandemia. Ese déficit se hubiera paliado vendiendo a Koundé por 50 millones de euros. Lo podíamos haber hecho y no lo hicimos. Decir que el club está arruinado es feo, pero aún no siendo verdad, eso es no querer al club, mancha el nombre del Sevilla porque sale fuera de la ciudad y sale en Europa. No tiene sentido", señaló.

Las declaraciones fueron en el marco de la ofrenda floral que realiza el club al Cristo del Gran Poder. Sobre la postura de Del Nido en la próxima junta, Pepe Castro explicó: "Están queriendo ganar una junta gracias aunos americanos que no les importa el club, sólo el dinero", para luego añadir que "los argumentos son sólidos y están ahí. Cuando las cosas van bien, no se cambia. En ocho años, ocho años en Europa y cinco en Champions, el club creciendo, cuatro títulos...Los motivos se buscan por otro motivo, que no es apoyar al club"

El artículo sigue a continuación

"¿Del Nido? Hay que saber estar y saber irse"

"Estoy convencido que tendremos un gran apoyo. Los sevillistas no quieren al señor Del Nido. Hay que saber estar y saber irse. Su tiempo pasó. Ahora estoy yo y luego estará otro. No hay que querer hacer cosas complicadas en un momentyo absurtdo. No hay nada en la entidad para que tenga que haber un cambio. Y más diciendo estas barbaridades cuando Del Nido sabe que tiene dos consejeros en el club que han firmado esas cuentas"

"A la media hora dinamitó el pacto. Es él, él y luego él"

Sobre la relación entre José María del Nido y su hijo, que apoya a Pepe Castro, el presidente hispalense dijo: "No entro en cosas de padre e hijo. Sólo puedo decir que el padre provocó un pacto por la estabilidad del Sevilla. Un pacto que yo no quería, pero que firmé porque creía bueno que el club fuera estable, para poder crecer. Y a la media hora, Del Nido dinamitó el pacto. Es él, él, él y luego él".

"El Sevilla es ejemplo en lo económico, en lo social y en lo deportivo. No lo digo yo, está ahí, se ve y sale en las noticias. Se sabe en España y en Europa. Esto no es lo más agradable, pero esta pregunta es para Del Nido, que está alterando la tranquilidad y la estabilidad del club", zanjó Castro.

Por último, Castro comentó "confío en que vamos a ganar la junta" y que "hay muchos sevillistas que nos darán su apoyo sindicando acciones".