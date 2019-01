Caso Emiliano Sala: El entrenador del Cardiff "piensa en dimitir por no saber manejar la situación"

El técnico inglés Neil Warnock, que llegó a conocer al jugador, admite que piensa "24 horas al día si debo marcharme o no".

Neil Warnock, entrenador del Cardiff City, ha comparecido en rueda de prensa para reconocer que la semana pasada fue "traumática" y que piensa "24 horas al día si debo marcharme o no". El técnico confiesa que no puede "manejar la situación" y que "no puede dormir" desde que se anunciara la desaparición de Emiliano Sala, el jugador argentino del Nantes que volaba hacia Gales para ser próximo jugador del Cardiff, el club que dirige.

Cabe recordar que desde el pasado 22 de enero no se sabe nada de Emiliano Sala. La avioneta que trasladaba al delantero argentino desapareció de los radares cuando cruzaba el Canal de la Mancha desde Nantes.

"Es imposible dormir. He estado en el fútbol durante cuarenta años y esta ha sido, con mucho, la semana más difícil de mi carrera y, de lejos", dijo. "Ha sido una semana traumática, y aún lo es. No puedo manejar la situación".

"Probablemente me impactó más que nadie porque conocí al chico y hablé con él durante las últimas seis a ocho semanas", dijo el técnico inglés de 70 años.

Obviamente, el entrenador no es el único afectado en el conjunto galés, dado que hay varios jugadores que han precisado de atención psicológica: "Tenemos que hacerlo. ¿Quién motivará al motivador?. Estoy bien cuando estoy en público o con los jugadores, pero es cuando estoy solo o en casa que lo pienso", dijo.