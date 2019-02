Caso Bale: Competición aplaza la decisión por el corte de mangas en el derbi

Se esperaba para este miércoles. El gesto no figura en el acta arbitral, pero fue denunciado por LaLiga.

Hay todavía más suspenso en el Caso Bale. Es que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol aplazó su decisión y no dará a conocer este miércoles –como se esperaba- si sanciona o no al galés, tras el corte de mangas en el partido ante el Atlético de Madrid.

La definición no es tan sencilla: al delantero le podrían dar entre uno y doce partidos de castigo por el gol que significó el 1-3 definitivo en el Wanda Metropolitano. Habrá que ver, sobre todo, si el Comité considera que hubo provocación a la afición adversaria.

Un detalle, no menor: el gesto no figura en el acta arbitral, sino que fue denunciado por LaLiga, el organismo presidido por Javier Tebas, quien no tiene la mejor relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Gareth Bale, el motivo del nuevo cruce entre Tebas y el Real Madrid

¿Quiénes integran el Comité de Competición? Son tres miembros: uno elegido por la Federación, otro por LaLiga y el tercero es consensuado.