‘Caso Azpilicueta’: la exigencia del Chelsea y la postura del Barça

El navarro es prioritario para Xavi. El Chelsea se descuelga pidiendo una cantidad que el Barça cree excesiva

César Azpilicueta sigue esperando noticias sobre su futuro. El internacional español, uno de los mejores defensas de la Premier League, es una de las prioridades de Xavi Hernández, que ha pedido al club que acelere las gestiones para potenciar su zaga y que se incorpore cuanto antes. Hace días, el nuevo dueño del Chelsea, Todd Boehly, estuvo en la Ciudad Condal manteniendo conversaciones con Joan Laporta, presidente del Barça, y Mateu Alemany, Director de Fútbol. En esa charla distendida y de corte institucional, estuvo sobre la mesa el nombre de Azpilicueta. Hace meses que el Barça trabaja una operación sin coste de traspaso, planteando a César una oferta de dos años de contrato más otro prorrogable. Sin embargo, la renovación automática de César por número de partidos disputados y el cambio de propietario del club de Londres han alterado esos planes. Los "blues" ahora exigen cobrar un traspaso para dejarle ir.

Lo que está pidiendo el Chelsea al Barça

El Barça sigue interesado en el fichaje de ‘Azpi’, pero la postura del Chelsea no es flexible. No quieren dejar salir al defensa gratis y exigen cobrar un traspaso. Según ha podido saber GOAL, el Chelsea está pidiendo una cantidad incluso superior al dinero que en su día pagó el Chelsea al Olympique de Marsella en 2012, unos 8 millones. Una cifra que al Barça le parece que no se ajusta al mercado y se considera excesiva. La nueva propiedad del Chelsea entiende que es complicado encontrar en el mercado un sustituto de nivel para un jugador de rendimiento extraordinario, que nunca se lesiona y que aporta una jerarquía y liderazgo. De ahí sus elevadas pretensiones económicas.

El Barça seguirá insistiendo: 'Azpi', prioridad para Xavi

El club azulgrana va a seguir insistiendo en los próximos días. No se arrojará la toalla y se seguirá insistiendo, intentando negociar por debajo de las cantidades que pide el Chelsea. Al Barça le toca "mover ficha" estos días y presentar una oferta formal, siendo conscientes de que el Chelsea debe fichar jugadores para la defensa, ya que han perdido a Antonio Rüdiger (Real Madrid) y Andreas Christensen (Barça). El jugador, que ya tiene sobre la mesa una oferta del propio Chelsea, espera que el Barça avance en las gestiones. Xavi tiene hilo directo con ‘Azpi’, le ha comentado que será clave en su esquema de juego y propone a la directiva que, incluso sabiendo las dificultades económicas que existen, haga un esfuerzo por él. Para el técnico las prioridades deportivas del equipo son Robert Lewandowski, César Azpilicueta y renovar a Ousmane Dembélé. El Barça ya sabe las condiciones de venta del Chelsea y ahora tiene que medir bien sus pasos. Es una prioridad para Xavi y el club intentará satisfacer a su entrenador.