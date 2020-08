Casillas, sobre su salida del Real Madrid: “Hubo frases mal dichas y fuera de contexto”

El ahora exportero admitió además que su marcha del club merengue “fue traumática”. ¿Volverá a la institución blanca?

En tiempos de reflexiones, sin el vértigo cotidiano, Iker Casillas recordó cómo fue su salida del . “La marcha del Real Madrid fue traumática, pero es mi casa. Rompimos como cuando se separa un matrimonio y te dices de todo. Hubo frases mal dichas y fuera de contexto, pero pasa el tiempo y todo se calma”, sostuvo el ahora exportero en una entrevista con la revista Semana.

“Cuando pasaron dos o tres años, tuve una relación más tranquila con Florentino (Pérez) y me dijo que tenía que estar aquí. Ahora, en agosto, hablaremos porque el Real Madrid es mi casa y mi vida. Hace poco, Florentino me llamó para hacerme una oferta y ahora, cuando esté en Madrid, hablaremos”, agregó el histórico capitán del seleccionado español.

La presidencia de la RFEF, un objetivo del pasado

Iker Casillas, en la misma entrevista, se refirió además a aquella pelea por ocupar la RFEF: “Tenía casi ganada mi candidatura, pero pesaron más los motivos políticos. Había una lucha desigual y decidí retirarme”.

El recuerdo del infarto

“Ningún médico firmaría un alta para que pudiera jugar. Hace un año, yo estaba con unos amigos cenando y, al día siguiente, me dio un infarto y todo cambió. El médico estuvo rápido porque, si no, me hubiese ido”, sostuvo el ex-Porto. Y habló también sobre sus cambios a partir de aquel episodio: “Me cambió la cabeza totalmente, me hizo poner los pies en el suelo, me quitó la chulería rápido. Yo antes era un rencoroso y solía decir que el que me la hace, me la paga. Ahora aparto lo que me hace daño y sólo disfruto lo que suma”.