Casillas: "La etapa del Madrid ya pasó, pero me encantaría volver a LaLiga"

El meta del Porto dijo que le gustaría regresar a España y asegura que quiere defender nuevamente la portería de La Roja.

Iker Casillas quiere volver a . Así lo ha asegurado el propio portero del Porto, ex del , durante un evento que organizó la competición española llamado 'LaLiga Icons'.

Consultado acerca de por qué cree que LaLiga lo nombra como uno de los embajadores del certamen a nivel internacional, aseguró: "Significa responsabilidad de que tu nombre va ligado a una marca muy importante. Le agradezco a Tebas este vínculo. Tengo una responsabilidad añadida de representar a mucha gente. Creo que me han elegido por todo un poco".

Y agregó: "He tenido la suerte de competir en LaLiga y por desgracia no puedo estar aquí ahora. Tengo esa espinita. Es un cúmulo de todo. También lo que ha sucedido con la Selección. Lo que hice en el Madrid. La etapa en el Madrid está pasada, pero me encantaría volver a LaLiga".

Casillas también reveló que posiblemente firme con el Porto hasta los "40 años", ya que es un pedido personal que le ha hecho el presidente del Porto, Pinto da Costa. Iker, cuyo contrato con los portugueses finaliza en junio de 2019, cumplirá 38 años el próximo 20 de mayo.

El meta de Móstoles, que enfrentará al Liverpool por los cuartos de final de la Liga de Campeones, agregó: "Creo que me han elegido por todo un poco. He tenido la suerte de competir en LaLiga y por desgracia no puedo estar aquí. Tengo esa espinita. Es un cúmulo de todo. También lo que ha sucedido con la selección. Lo que hice en el Madrid. Eso va a ser difícil de volver a vivir. Va a ser muy complicado que se repitan esos éxitos".

Casillas, el jugador con más partidos disputados en la Champions League, cuenta con un palmarés envidiable, después de ganar un Mundial, dos Eurocopas, seis Ligas (5 en y una en ), tres Liga de Campeones, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, dos , dos Copas Intercontinentales y un .