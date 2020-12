Casemiro: "Si no jugamos la Champions, quiero ganar la Europa League"

El brasileño y Zidane comparecieron en rueda de prensa, previa al trascendental partido contra el Gladbach.

Zinedine Zidane y Carlos Henrique Casemiro han comparecido en la rueda de prensa previa al importantísimo partido que tiene mañana el , en el que se juega seguir vivo en . Nadie en el seno de los blancos piensa en la eliminación, pero Casemiro ha sido preguntado sobre qué pasaría si el equipo cae a la mañana y la contestación del brasileño no ha dejado indiferente a nadie.

"Yo quiero pasar como primero. Pero si tenemos que quedarnos fuera, yo prefiero ser tercero y competir. Y ganar la Europa League. Pero sólo pensamos en pasar", ha asegurado el mediocentro.

También ha analizado el brasileño el momento que pasa Zinedine Zidane, al que ha defendido por todo lo que ha hecho en el club. “Qué hablar de Zidane, de la historia que hizo en este club. El año pasado ganó dos títulos con nosotros y muchas veces no nos damos cuenta de lo que hizo y hace. Sabemos que este año la temporada es rara, no solo para el Real Madrid. Estamos teniendo cada 2-3 días partidos, la pretemporada no fue buena, no somos máquinas y estamos teniendo muchas lesiones. Toda la plantilla está al cien por cien con el entrenador, confiamos en su trabajo y valoramos mucho lo que hizo y está haciendo con nosotros”.

Zidane: "Yo no pienso en la Europa League, no contemplo otra cosa que pasar"

Zinedine Zidane, en cambio, no quiere ni oír hablar de la Europa League, algo que ha dejado bien claro desde el principio. "Yo no pienso en la Europa League, no contemplo otra cosa. Y los jugadores igual. Vosotros podéis pensar y opinar, es vuestro trabajo. Nosotros solo pensamos en hacer un gran partido".

Tampoco quiso entrar Zidane a valorar una posible destitución en caso de caer eliminado mañana. "El club hará lo que tiene que hacer, como siempre. Yo sólo pienso en el partido de mañana. Pero no pienso en eso".

También quiso hablar el preparador francés sobre la presión que pueden sentir sus jugadores, aunque tiene total confianza en ellos. “Son jugadores a los que siempre les pedimos rendir en el campo cada tres días. Jugamos contra rivales que te quieren ganar y son muchos factores. Sabemos la situación y cuando las cosas se ponen complicadas, estamos. Lo importante es pensar en el partido de mañana, hacer las cosas como equipo y saber cuando estamos defendiendo todos juntos y concedemos poco al rival, con el balón luego podemos hacer las cosas bien”.



“Todos los jugadores y el club estamos acostumbrados a jugar bajo presión, donde tienes que hacer el máximo. Es el último apartido de esta ronda y sabemos lo que nos jugamos. Sobre todo, es preparar bien las cosas, y gestionar las emociones”.