Carvalhal: “Los entrenadores portugueses y españoles sabemos cómo unir, es algo muy latino”

El técnico habla para Goal y nos revela quiénes son los entrenadores más inteligentes para él

Carlos Carvalhal es uno de esos entrenadores que disfrutan hablando de fútbol. Nunca lo ha tenido fácil a lo largo de su carrera como técnico, pero esa vitola de “Doctor” que siempre le ha acompañado y su capacidad de adaptación a los clubes le han convertido en un nombre recurrente cuando un equipo se encuentra en una situación complicada.

Tras una dilatada experiencia en Portugal (fue campeón de la Taça con el Vitória Setúbal en 2007 y dirigió al Sporting de Lisboa), Carvalhal pasó por Grecia y Turquía hasta llegar a Inglaterra, donde primero estuvo a los mandos del Sheffield Wednesday y finalmente del Swansea City. Ahora busca nuevos retos y reconoce en esta entrevista exclusiva concedida a Goal que disfruta mucho viendo fútbol español. ¿Le veremos en un futuro en uno de los banquillos de LaLiga?

En España hay un debate muy grande entre los equipos que tienen mucha posesión y los que prefieren atacar el espacio, que podrían estar encarnados por Guardiola y Mourinho o Simeone respectivamente. ¿Dónde te ubicarías tú?

En el medio, porque yo entiendo que los mejores equipos son los más inteligentes, este juego es para inteligentes. Durante noventa minutos en un partido pueden pasar muchas cosas y los mejores equipos son los que tienen más capacidad de adaptación, según lo que ocurre durante el encuentro. Hay que dar respuestas en función de la situación de cada momento. ¿Cómo se consigue esto? Con trabajo, con inteligencia y con preparación durante todos los días.

¿Qué entrenador destacarías por su inteligencia?

El primero al que citaría es a Guardiola por cómo sus equipos saben mutar, que es algo en lo que yo creo mucho. Nosotros nos enfrentamos a ellos, logramos bloquearles unos minutos pero luego apareció De Bruyne y gracias a su capacidad de buscar soluciones lograron desequilibrarnos. Es una fórmula adaptativa. Otro entrenador que sabe cambiar muy bien las cosas, aunque no en esta temporada, es Mourinho. Históricamente lo ha hecho muy bien. Y también Simeone es capaz de hacerlo.

¿Qué esperas de Cardoso en su etapa en el fútbol español? Porque tú lo conoces bien y él llegó a un banquillo profesional de tu mano en Belenenses...

Miguel Cardoso es una persona muy bien preparada para su nueva función. Yo siempre busco en mi estructura técnica gente que creo que pueden ser buenos entrenadores. Tiene capacidad de liderazgo y conocimiento técnico. Creo que lo tiene todo para triunfar.

¿Son los entrenadores españoles y portugueses los mejor preparados?

Sí. Creo que se puede ver desde dos situaciones: una desde el punto de vista técnico, porque somos personas muy bien preparadas y ambos países tienen un nivel de metodología muy alto, y luego somos personas a las que nos gusta unirnos, quedamos fuera del complejo deportivo, queremos estar juntos. Esa es una capacidad muy latina, la de saber juntar, eso potencia las conexiones y el fútbol es un deporte colectivo.

Con tu idea de fútbol, ¿qué equipos se asemejan a tu idea de fútbol?

Veía al Real Madrid cuando estaba Cristiano Ronaldo y por un tema de proximidad he visto muchos partidos de Celta y Deportivo de La Coruña. Muchos. Y me gusta ver al Betis jugar, tiene un fútbol positivo, con una buena idea de juego. No es un equipo tan grande pero que sí tiene una idea de fútbol grande. Quizá mi fórmula es un poco más combativa, más agonística, pero me gusta verlos jugar.

¿Eres un especialista de sacar a equipos de situaciones difíciles?

A mí me gustaría tener un desafío en el que alguien me diga “tenemos estos objetivos, son realistas y queremos ser campeones”. La realidad ha sido diferente. He disputado diez partidos con entrenadores que disputaron o ganaron la Champions, y sólo hemos perdido con Mourinho y con Guardiola. Hay una cosa en común, nosotros siempre jugamos con un gran desequilibrio, nunca fue un tú a tú. La realidad es que las oportunidades que he tenido siempre han sido en situaciones muy difíciles, pero así es la vida de los entrenadores.

En el Swansea dejaste un gran recuerdo entre la prensa especializada, la afición, el equipo… Se te veía como alguien metódico capaz de adaptarte muy bien al perfil que pide el club.

Sí, es algo que intentamos hacer. Estudiamos la cultura del club, analizamos los momentos de más éxito, creemos que es muy importante. Nosotros como entrenadores tenemos nuestro estilo, pero lo más importante son los jugadores que tenemos y el club, hay que hacer un proceso de adaptación. Yo no tengo un esquema, tengo una filosofía positiva, me gusta el fútbol de ataque, pero al mismo tiempo equipos equilibrados que sepan defender. El jugador que tengo frente a mí es más importante que el sistema, y luego hay que intentar usar un esquema que pueda favorecer al jugador, que se sientan cómodos en él y en el que pueda aportar lo máximo.