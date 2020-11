Carvajal: "No se debería dudar de Zidane fuera del Real Madrid"

El defensa del Real Madrid ha valorado la situación tras la última dolorosa derrota por 4-1 ante el Valencia y defiende a Zidane y sus compañeros.

Dani Carvajal ha valorado la situación del tras la dura derrota por 4-1 ante el y las duras críticas que está recibiendo el equipo y Zidane tras los malos resultados.

Las críticas: "En un equipo como el Madrid te tienes que acostumbrar. Ganas al Inter y pierdes contra el Valencia y todo está en el aire. Nosotros, desde dentro, tenemos que seguir una línea ascendente. Hay jugadores a los que sí y otros a los que no. Cuando era joven, leía prensa y cuando no hacía las cosas bien y leía las críticas, me mermaba. Los últimos años no. Ahora me veo mis partidos, qué tengo que mejorar, qué hago mal y al revés, por dónde voy bien, si me encuentro bien. Al final hay que centrarse en lo que diga el entrenador y dejar esas críticas de lado, pero también los halagos: pueden hacer que bajes el nivel".

El VAR: "Es una herramienta que ayuda a que el fútbol sea más justo. En las decisiones que son más subjetivas, que el árbitro decida y decisiones que son más claras, que entre. No hay que perder la esencia y que el árbitro no pinte nada. Por ejemplo, el penalti de Marcelo, Gil Manzano pita penalti en una primera decisión y el árbitro ve penalti y el VAR no entra, aunque no esté tan claro".

Han perdido seguridad defensiva: "Estamos encajando algunos goles más en este tramo y creo que es una tarea a corregir. El año pasado alcanzamos con pocos goles y ese fue la base del título. Hay que seguir esa línea".

Las críticas a Zidane: "Todos los equipos pasan por momentos buenos y peores. Desde dentro nadie duda de Zidane y desde fuera no se debería. Es un gran entrenador, tiene muchas soluciones y todos los años ha dado títulos al Madrid".

Los que culpan a Isco y Marcelo de la derrota: "No es justo. Perdemos todos, pero la realidad es que cuando las cosa no van bien, se buscan culpables y se dice que hay jugadores que no están en su mejor nivel. Eso me ha pasado muchas veces, hay que sobreponerse, trabajar duro y seguir: en un chasquido de dedos todo cambia".

No necesitan más fichajes: "Tenemos una plantilla equilibrada, aunque no hay suerte con las lesiones. El míster lo tiene chungo para tener a toda la plantilla, pero es amplísima y podemos hacer cosas importantes".

Se bajaría el sueldo otra vez: "Es una situación complicada para todo el mundo, con mucho sufrimiento, también en el fútbol. Que no haya público limita los ingresos del Real Madrid y de cualquier club grande. No nos han dicho nada y no sé qué pasará".

Su rol: "En el fútbol, cualquier posición es fundamental. Un lateral tiene que ayudar al equipo, ya no se queda atrás. Depende de lo que te pida o del equipo, depende de si juegas con extremos: no es lo mismo Rodrygo que Marco, que va hacia dentro; o que por el otro lado esté Marcelo o Mendy, y yo tenga un extremo a banda cambiada y suban mucho. Entonces, tengo que cerrar más para mantener el equilibrio. Es complejo, pero hay que saber cuándo tengo que atacar y cuándo defender".