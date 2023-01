Carta del árbitro Iglesias Villanueva tras su error en el VAR del Cádiz vs. Elche: "Me he equivocado y lamento haber perjudicado al Cádiz"

El colegiado, que estaba en la sala VOR ese partido, publica una carta de disculpas a través del Comité Técnico de Árbitros.

El partido del fin de semana, por lo que viene coleando, está siendo el Cádiz vs. Elche de la jornada 17 de LaLiga que se jugó el pasado lunes en el estadio Nuevo Mirandilla, por delante del meneo que le pegó el FC Barcelona al Real Madrid en la final de la Supercopa.

La historia empezó con el gol del empate del Elche. Que subió sin más consecuencias al marcador, pero que cuando empezaron a verse repeticiones del inicio de la jugada, se comprobó como Ezequiel Ponce estaba en fuera de juego antes de recibir la pelota.

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del Cádiz, Sergio González, dijo que el árbitro del encuentro, Del Cerro Grande, le había reconocido que se había equivocado. Pero el error no fue de Del Cerro, fue de sus compañeros que estaban en la sala VOR, que tendrían que haberle avisado de que revisara la jugada, o directamente tirar ellos las líneas y decirle al árbitro de campo que el gol debía ser anulado.

A raíz de ahí, desde el Cádiz empezaron a llegar las declaraciones de enfado hasta el punto de que este martes, la entidad anunció la petición de impugnar el partido y reanudarlo desde el minuto 81, cuando llegó el gol del Elche.

El Comité Técnico de Árbitros, perteneciente a la RFEF, emitía un comunicado también este martes pidiendo la implantación de el fuera de juego semiautomático, que ya se aplicó en la Supercopa de España.

El árbitro encargado del VAR en el partido era Ignacio Iglesias Villanueva, que este miércoles ha hecho pública una carta a través del Comité Técnico de Árbitros en la que reconoce que se equivocó y en la que lamenta haber damnificado al equipo amarillo.

CARTA ÍNTEGRA DEL ÁRBITRO IGNACIO IGLESIAS VILLANUEVA

"Tras lo ocurrido en el partido Cádiz-Elche de la jornada 17 de Liga de Primera División y la posterior avalancha de comentarios, críticas y elucubraciones vertidas sobre este tema, he sentido la necesidad, con el respaldo del CTA, de redactar este escrito para expresar mi sentir. Es sencillo y difícil a la vez pronunciar estas palabras, al igual que obvio y doloroso: me he equivocado.

No me apetece utilizar un discurso autómata y manido para decir cosas del tipo: todos nos equivocamos, los jugadores también fallan, los entrenadores… Prefiero escribir desde la sinceridad absoluta de lo que siento y sin caer en el victimismo ya que es algo que detesto.

Y lo que siento es enfado, cabreo, dolor y contrariedad conmigo mismo por el error cometido.

Siento, asimismo, que un error sirva para empañar y criticar duramente el trabajo que desarrolla el CTA y todos mis compañeros árbitros donde la profesionalidad, la honestidad, la exigencia y la autocrítica es la única manera de entender nuestra profesión.

Siento que una mala decisión mía haya perjudicado al Cádiz CF y pido disculpas por ello a la entidad y su afición donde siempre me han tratado con mucho respeto.

Siento que se cuestione cada fin de semana, casi ya de manera diaria, la honestidad y la independencia de los árbitros y sus decisiones. Desde que me dedico a esta profesión jamás he recibido la más mínima insinuación o injerencia de ningún tipo en este sentido. Poner en duda esto último genera un clima de desconfianza y de crispación imposible para el desarrollo de nuestro trabajo que creo que no se merece nadie en el fútbol español.

Y siento y no entiendo que se haya utilizado esta jugada para hablar y criticar otras cuestiones relacionadas con la RFEF que nada tienen que ver con el error cometido y que a mí sinceramente se me escapan. Me dedico al arbitraje y mi único interés es mejorar y tratar de hacer bien mi trabajo como cualquier trabajador de cualquier empresa.

Soy deportista y acepto cuando fallo y en este caso el error ha sido mío, de nadie más. El CTA nos facilita los medios necesarios para que desarrollemos nuestro trabajo de la mejor manera posible y nosotros tenemos que tomar decisiones. Me equivoqué, no hay más lectura que esa.

Por último, no soy partidario de que los árbitros hablemos de jugadas o expliquemos nuestros errores, pero seguramente por la excepcionalidad de la situación, los aficionados y el fútbol esta vez lo merecían. Quien más ha perdido en esta historia soy yo, pero, reitero, nadie puede poner en tela de juicio la honestidad de los árbitros españoles ni la mía después de tantos años de implicación y profesionalidad".