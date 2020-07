Carmelo Valencia no renovó contrato con Junior de Barranquilla

'Tutunendo' no pudo llegar a un acuerdo con los 'Tiburones' para continuar por el resto del año.

Primera baja confirmada en el Junior de Comesaña. Carmelo , delantero que había llegado para este campeonato, no seguirá en el cuadro barranquillero según lo informó en sus redes sociales.

El ex-Equidad, que llegó para reforzar por seis meses la delantera tiburona, se despidió de la afición a través de Instagram: "Hoy quiero darle gracias primero a Dios segundo a la vida y a por abrirme las puertas de esta gran institución, darle gracias al profe Comesaña por confiar siempre en mi, gracias a cada uno de mis compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico y utileros por todo el aporte que dieron para mi crecimiento personal y profesional".

"Hoy me despido triste por que no pude mostrar todo mi potencial pero me voy tranquilo por que siempre intenté darlo todo por estos colores. Gracias a toda la hinchada por el cariño que me brindaron en tan poco tiempo, les deseo lo mejor y quiero que sepan que siempre estarán en mi corazón", finalizó el chocoano quien días atrás se había mostrado optimista por lograr la renovación.

Valencia había declarado el pasado 16 de junio en El Vbar de Caracol Radio que "Todavía no he arreglado. Hemos conversado días atrás y la decisión la tiene el club. Ojalá lleguemos a buen término, estoy contento y creo que todo se dará para seguir en esta linda institución".

Su salida podría abrirle campo en el equipo a Michael Rangel quien también terminó su préstamo en el y por lo pronto deberá entrenar con el Junior. Rangel tiene varias ofertas de exterior y aún podría continuar con los 'Escarlatas' si llega a un acuerdo en el pago por la opción de compra del delantero.