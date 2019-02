Carlos Will Mejía: "No podemos jugarle de tu a tu a rivales mexicanos"

El mediocampista de Olimpia dijo que existe diferencia de nivel con los equipos de la Liga MX, tras la dura goleada de Santos Laguna sobre Marathon.

Carlos Will Mejía sacó a relucir su experiencia en un momento de cuestionamientos sobre el nivel del fútbol hondureño. La dura goleada de Santos Laguna por 6-2 a Marathon, en Concachampions, tuvo el análisis del mediocampista de Olimpia, de 35 años.

"Es un tema que se ha especulado, pero algo que tenemos que saber es que no podemos jugarle de tu a tu a rivales mexicanos, es de tener un poco de sentido común en ese aspecto, hay que ser más cuidadosos, porque son jugadores de otro nivel", declaró ante los medios.

"Son jugadores que ganan millones por eso una desconcentración y te anotan" apuntó Mejía García, que jugó ts años con los Verdolagas entre 2008 y 2011 hasta desembarcar en Olimpia.

"Cuando uno enfrenta jugadores mejor que uno siempre da ese extra, por allí ajusta y otras no, me tocó en Marathón y Olimpia nosotros no nos intimidábamos ante ningún rival y eso es lo que tiene el futbolistas hondureño, buscar escusa ante una catástrofe no tiene sentido sino de buscar soluciones", dijo.

Sin embargo, evitó ser catastrófico con el nivel general de la liga: "No podemos dar la pauta de lo que es la Liga con un partido de como este, jugadores sin experiencia en el Marathón, jugadores que me atrevería a decir que es su primer roce internacional y les toco pagar piso y que feo que fue de la peor manera".