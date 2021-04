Vela y el sueño de agigantar su leyenda en la MLS: "Para ser el mejor, necesitas ganar títulos una y otra vez"

En exclusiva con Goal, el delantero aseguró que regresa con la ilusión renovada y con ganas de hacer algo grande en esta nueva temporada.

No sabemos si la peor parte de la tormenta realmente haya pasado, pero es obvio que 2020 no fue un buen año para nadie. Tampoco para Carlos Vela, pues el inicio de la pandemia de COVID-19 coincidió con el complicado embarazo de su esposa, siendo esta la razón por la que decidió no participar en el torneo de verano MLS is Back en Orlando, Florida.

Por esa razón, además de una dura lesión en el ligamento colateral medio de su rodilla derecha, los aficionados del LAFC tienen algo más de un año sin ver al Bombardero en su mejor versión. Tan solo lo disfrutaron en el tramo final de la pasada edición de la Concachampions, pero fueron apariciones puntuales que ya quedaron muy atrás en el tiempo.

La temporada 2021 de la MLS ha comenzado con la ilusión renovada y con la esperanza de recuperar poco a poco la normalidad. Y es que hay muchas cosas que han cambiado luego de un año de haberse iniciado la pandemia; sin embargo, entre Vela y LAFC todo sigue igual: el mexicano es una de las figuras a seguir y su equipo es candidato al título.

El cuadro californiano apunta nuevamente a consagrarse campeón de la MLS, una meta que implica mayor presión con el paso del tiempo. No obstante, para Carlitos no existe esa presión e incluso ve la oportunidad de recuperar su mejor nivel, ser nuevamente protagonista con los suyos y pasar la página de lo que fue un 2020 lleno de inconvenientes.

"Estoy emocionado. Esa es la mejor palabra para describir esto. Fue un año complicado no solo profesionalemente, sino también a nivel personal. No solo para mí, sino para todo el mundo. Es algo que nos afectó a todos. Pero me estoy preparando para hacerlo que más amo y eso es jugar al futbol", expresó el delantero mexicano en exclusiva con Goal.

"Veo el año pasado como una oportunidad para recargar las energías y compartir con mi familia, para ahora darlo todo en el 2021. Estoy muy emocionado y no puedo esperar para demostrar lo duro que ha estado trabajando este equipo", dijo Vela, quien no esconde la ilusión con la que afronta el inicio de esta nueva temporada en el campeonato local.

El Bombardero ha logrado cualquier cantidad récords en el futbol estadounidense, llevando al LAFC a pelear por objetivos muy importantes cada año. Pese a ello, Vela considera que queda mucho camino por recorrer y el equipo aún tiene margen de crecimiento, por lo que necesitan ganar títulos de manera continua para dejar un legado en la historia del club.

"Necesitamos seguir trabajando duro, esa será la base de nuestro éxito. Necesitamos demostrarlo en cada entrenamiento para intentar mejorar. Tenemos que hacer ese esfuerzo extra y preguntarnos en qué área necesitamos mejorar y trabajar para lograrlo. Si uno sabe que se ha esforzado, sabe que el resultado final será bueno. Eso intentamos en el LAFC".

¡Que Golazo, @11carlosV!



A record-breaking 4⃣1⃣ combined goals and assists in 2019, Carlos Vela is Making History. #LAFC pic.twitter.com/6duhhS6odC — LAFC (@LAFC) August 22, 2019

"Después de todo, no es un título lo que queremos lograr. El objetivo es ser el mejor y para ser el mejor necesitas ganar títulos una y otra vez. Es el siguiente paso para nosotros en el LAFC y también para mi carrera. Decir que hemos ganado y seguir ganando", explica Vela, a propósito del nivel que debe tener el equipo de manera constante.

Durante la ausencia de Vela, el LAFC tuvo la fortuna de contar con un inspirado Diego Rossi que completó una gran temporada. El uruguayo, autor de 18 goles en 16 partidos disputados, se quedó con la Bota de Oro de la MLS y asumió el liderazgo del equipo desde todo punto de vista, logrando compensar un poco la baja del delantero mexicano.

Todo esto despertó el interés de varios clubes europeos en Rossi, al igual que en otros elementos como Eduard Atuesta, Mark Anthony-Kaye y Latif Blessing. La posibilidad de dar el salto al Viejo Continente está ahí y nadie conoce mejor ese futbol que Vela, quien estuvo en las filas del Salamanca, Arsenal y Real Sociedad durante varias temporadas.

Carlitos se ha convertido en el mentor más importante de estos jugadores y reconoce que ha hablado con ellos al respecto. "Es algo de lo que hablamos, es un objetivo que tienen muchos jugadores jóvenes. Para llegar a Europa necesitas mostrar tu talento en la MLS, ganar títulos y toda eso los llevará a ese objetivo para dar el siguiente paso en Europa".

"Pero siempre estoy abierto a que todos los jugadores participen en ese proceso de intercambio de ideas, de lo que creo que hice bien, lo que hice mal y sobre esas decisiones de las que aprendes. Esa es la mejor manera de explicárselo a ellos. Esa es la forma en la que creo que puedo ayudar a esos jóvenes talentos a conseguir sus objetivos", agregó.

Ya con 32 años y una larga trayectoria a sus espaldas, cualquier futbolista podría tener problemas para encontrar una motivación para seguir creciendo. Sin embargo, ese no es el caso de Vela, quien aunque asegura que actualmente ve el futbol desde otra perspectiva, sigue disfrutando de lo que hace y la posibilidad de mejorar lo impulsa a darlo todo en cada entrenamiento.

"Con el paso del tiempo, entiendes el futbol y la vida de otra manera. Pero siempre con la misma ilusión. Me encanta jugar y marcar goles, y eso es lo que me motiva en cada práctica, quiero seguir mejorando. Esa ilusión es la que me hace jugar con una sonrisa en el campo. Claro que quiero jugar bien para mi familia, por eso mi familia se siente orgullosa de mí".

Fuera del campo, Vela sigue siendo una de las estrellas mediáticas de la MLS. El ex delantero del Arsenal ha aparecido junto a nombres como Naomi Osaka, James Harden y la estrella de los Dodgers, Mookie Betts en "One More", la más reciente campaña de la empresa de bebidas deportivas BODYARMOR.

"Honestamente, estoy muy feliz, es algo importante y emocionante para mí. Compartimos algo en común y eso es ser parte del TEAMBODYARMOR. Eso demuestra que todos estamos trabajando duro para lograr nuestros objetivos y hacer las cosas de la mejor manera. El esfuerzo que dedicamos a nuestro oficio está dando sus frutos y ser parte de esta campaña junto a los demás miembros del equipo es una recompensa para todos", expresó Vela.

Para finalizar, Vela dio su opinión sobre los talentos mexicanos que sueñan con dar el salto a Europa. La estrella y capitán del LAFC considera que los mexicanos cuentan con un alto potencial y tienen todo lo necesario para continuar su carrera en el Viejo Continente, algo que reconoce que le hace muy feliz.

"Siempre he dicho que el jugador mexicano tiene mucho potencial. Solemente tenemos que creer que somos lo suficientemente buenos y trabajar duro para lograr nuestros sueños. Sabien eso, cada jugador tomará su propio camino. Sé que pueden jugar en todas parte. Sólo quiero que los futbolistas mexicanos tengan exito, ya sea en la MLS o en Europa, cada persona toma un camino diferente, pero solo quiero verlos triunfar. Ese es mi país y me encanta cuando veo triunfar a cualquier mexicano", finalizó.