Carlos Queiroz: "La falta de uno no puede ser la falla de todos"

El estratega luso analizó el duelo con Chile y volvió a hacer énfasis en la importancia del equipo por encima de las individualidades.

La Selección Colombia continuará con su preparación para la y la Eliminatoria Sudamericana rumbo a 2022 con el amistoso de este sábado ante Chile en Alicante, España. El profesor Carlos Queiroz compareció en rueda de prensa y analizó el duelo con los australes.

"Jugar con equipos de Suramérica repetidamente es vulgarizar el espectáculo, pero contra siempre será un partido muy importante. Hay que salir a ganar, siempre con mucho respeto y admiración ante un equipo muy bueno. Es una oportunidad para salir adelante, jugar buen fútbol y hay que disfrutarlo porque es un amistoso. Quiero un equipo tranquilo y ordenado", comentó el DT.

Además recordó el último enfrentamiento que marcó la eliminación de en los cuartos de final de la pasada Copa América. “Empezamos muy bien, tuvimos el control pero luego Chile jugó también bien, es normal, creo que nos faltó hacer un gol. Mañana debemos salir a intentar un gol adelante que es muy importante para ganar el partido”, aseguró.

El luso no confirmó el once con el que saldrá ante el equipo de Rueda, pero dejó entrever que no tendrá muchos cambios respecto al que usó en los últimos amistosos. "Todo el equipo está disponible, queremos jugar un buen partido contra un equipo que tiene mucha calidad por los jugadores y el entrenador... Está cerca de ser el mismo que jugó contra , los cambios son dos o tres con la excepción de que podemos darle minutos a todos los jugadores cuando tenemos una fecha doble como esta", desveló.

Por último, Queiroz cerró con un mensaje claro para su plantilla y para los que todavía tienen dudas por los jugadores que no fueron llamados a esta convocatoria como James Rodríguez y Radamel Falcao. “Tenemos que sentirnos los mejores y hay que trabajar, con seriedad, con responsabilidad y sin misterio. Para mí no es negociable: que la falta de uno no pueda ser la falla de todos y la enfermedad del yo”, sentenció.