Carlos Queiroz encendió la polémica con su opinión respecto al caso de Sebastián Villa

El entrenador de la Tricolor defendió la preconvocatoria del de Boca y al final habló a manera personal sin saber que el micrófono seguía abierto.

Carlos Queiroz enfrentó este lunes los micrófonos de cara a la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas , que tendrá como primer rival de a en Barranquilla, seguido de el próximo martes.

El combinado cafetero intentará seguir por la buena senda tras haber obtenido 4 puntos de 6 en el arranque de las clasificatorias y deberá hacerlo consciente de las diversas bajas e, incluso, monitoreando a James Rodríguez, quien desembarcaría en la región con una dolencia física.

Justamente, la conferencia de prensa del estratega portugués tuvo su enfoque en gran parte en el crack de , aunque el mismo preparador parece tomárselo con calma.

" A mí no me gusta hablar de la palabra preocupación. No estoy aquí para mostrar preocupación, sino para mostrar soluciones. (James) Tiene una situación específica, estamos en contacto con él, su preparador y con . La decisión es trabajo, calidad e intentar en este tiempo desarrollar y tenerlo lo mejor posible", anunció el nacido en Mozambique.

Las situaciones inevitables del oficio. "E ra mejor que (James) no se lesionara, pero hay que buscar soluciones . Estamos bien atentos a todos los detalles con el cuerpo médico. Debemos tomar decisiones buenas para él y para el equipo. Muchas veces perdemos el foco de que el tema principal de Colombia es la clasificación y tener un equipo con jugadores que estén bien".

La polémica se sucintó al momento de ser cuestionado por haber preseleccionado a Sebastián Villa de , quien se encuentra en medio de un proceso judicial por violencia de género, en varias ocasiones el DT fue indagado por el tema y su respuesta fue la misma: "No soy una institución, s oy un entrenador nacional y me pagan para saber si él puede estar en la Selección se llame como se llame . Cuando los tribunales tomen decisiones, las respeto. Hasta cuando ellos tomen esas decisiones las acataré".

Finalizada la rueda de prensa, el director de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol se acercó para mostrarle un tuit de la periodista Sarah Castro en el que cuestionaba su respuesta, a lo que el entrenador, sin saber que los micrófonos habían quedado abiertos dijo : "Ah, muy bien, pero yo no soy la institución. Ella tiene que hablar es con las instituciones. Si todos los hombres que toman un puñetazo de las mujeres fueran a la prensa a hablar, el mundo estaría jodido ".

Tras darse cuenta de que este audio había quedado publicado, la dirección de comunicaciones de la FCF decidió borrar de sus plataformas la rueda de prensa, sin embargo el polémico audio ya circulaba por las redes sociales.