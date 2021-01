Carlos Fernández y Willian José, operación a tres bandas que desbloquea el mercado de Sevilla y Real Sociedad

La salida del delantero brasileño al Wolves permitirá la venta del canterano sevillista a los donostiarras y que el club de Nervión acuda al mercado.

El mercado de invierno de 2021 está siendo uno de los menos movidos de la historia aunque la llegada de la última semana del periodo de fichajes va a hacer que muchas operaciones se activen. La premisa es la de dejar salir para que puedan entrar, es decir, muchos equipos necesitan vender jugadores antes de acudir en busca de refuerzos y eso precisamente es lo que van a hacer la y el .

En este sentido el primer movimiento se va a dar en el conjunto vasco con la salida de Willian José. El delantero brasileño se va a marchar a la Premier League, campeonato con el que se le ha relacionado en los últimos años. En concreto, el ariete va a recalar como cedido con opción de compra al , que buscaba un sustituto para Raúl Jiménez. Fuentes cercanas a la operación aseguran a Goal que las partes son optimistas y esperan cerrar la cesión y hasta el técnico Nuno Espirito Santo ha admitido que trabajan en este fichaje aunque "aun no hay nada firmado".

Una vez que se cierre la salida Willian José, la Real Sociedad va a lanzarse a por su sustituto y a cerrar una operación por la que lleva suspirando desde el pasado verano como es el fichaje de Carlos Fernández. El ariete de la cantera del Sevilla ya estuvo a punto de marcharse a San Sebastián en septiembre pero precisamente que se quedara Willian José frenó el acuerdo que está cerrado y se irá entre fijos y variables a algo más de 10 millones de euros. La llegada del jugador de 24 años podría no ser la única en Anoeta, ya que también se suspira por la cesión de un Odegaard que quiere salir en busca de minutos.

El artículo sigue a continuación

El Sevilla busca activar su mercado

El delantero de Castilleja de Guzmán estaba en la rampa de salida desde que regresó de su exitosa cesión en el y nunca se le ha visto cómodo con su rol con Lopetegui. En el primer tramo de la temporada sólo acumuló 192 minutos y ningún gol, ya que además sufrió coronavirus y más recientemente una lesión. Mientras tanto En Nesyri, que se ha convertido en el hombre gol del equipo, De Jong y Munir han gozado de más minutos y confianza.

Si se concreta la marcha de Carlos Fernández, el Sevilla tendrá liquidez y espacio salarial para acudir al mercado una vez que pierde fuerza la marcha de En Nesyri al West Ham. El objetivo es firmar un centrocampista creativo que aporte un poco más de imaginación, creatividad y último pase a un centro del campo que está adoleciendo en muchos partidos de ser demasiado horizontal. Para ese rol se ha vinculado a Isco y Odegaard, ambos cumplen con el perfil pero parece que el malagueño no saldrá y por el noruego hay bastante competencia con clubes importantes interesados como el o la propia Real Sociedad. El perfil está claro pero se espera la oportunidad de mercado.

Otro jugador que podría marcharse en este mercado de invierno es Franco Vázquez. El argentino termina contrato, está firmando su temporada más discreta en Nervión y desea volver a , donde está siendo ofrecido por sus agentes. El y el se han interesado en él pero ambos han cambiado recientemente de entrenador y no han terminado de lanzarse aunque en el caso del Parma, parece que está agotando los días para tratar de convencer al Sevilla de que deje al argentino salir gratis. Su marcha podría animar al Sevilla a buscar un segundo refuerzo invernal, en este caso un pivote que pueda dar descanso a Fernando y permita a Gudelj pasar a ser central definitivamente. No obstante, el mercado está parado y aún no ha aparecido una oportunidad de mercado para esta demarcación.