Carlos Burgos, presidente del Platense, inconforme con decisión de la FESFUT

El directivo se mostró molesto con el cambio de decisión del máximo ente rector del fútbol salvadoreño.



Carlos Burgos, presidente del Platense, contó en el programa “Los Provocadores” su inconformidad con la decisión tomada por la FESFUT, de cancelar el repechaje que iba a definir el posible ascenso a la Primera División en un juego que disputaría contra el Jocoro.



“Esperábamos que no se volvieran a equivocar y lo hicieron. Estas decisiones bajonean, pero intentaremos animar a la afición. No es justo que estas decisiones afecten tres años de trabajo, estábamos preparados para subir”, indicó Burgos.



“Nos molesta que la decisión llegó de una manera poco seria, no fue por medio de un comunicado. Es una falta de credibilidad para la toma de decisiones importantes”, finalizó el presidente del Platense.