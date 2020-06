Carlos Amarilla: “Tengo la conciencia tranquila”

El árbitro paraguayo volvió hablar del famoso audio que lo dejó pegado a supuestos amaños de partidos.

En 2015, aparecieron audios inéditos de Julio Grondona y en uno de ellos se menciona a Carlos Amarilla. El expresidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA charlaba con Abel Gnecco sobre el trabajo del árbitro paraguayo en un partido entre Boca y Corinthians.

“Salió bien al final, no lo quería nadie a este loco de mierda y jugó. El refuerzo más grande que tuvo Boca en el último año, fue Amarilla”, es la frase lanzada por Grondona al entonces presidente del Colegio de Árbitros y que marcaría la vida y la carrera del juez.

"Tengo la conciencia tranquila, ratificamos en y Conmebol que no tuvimos nada que ver en los audios de dirigentes", comentó Amarilla a la AM780 de Asunción, este jueves.

El ex-árbitro internacional sigue en actividad, aunque en el plantel que actúa en partidos del ascenso.

"El arbitraje me dio todo, soy el árbitro paraguayo que más partidos tiene a nivel local e internacional. Es algo que me gusta y espero que alguna vez, si me llaman, pueda aportar a los compañeros", concluyó.

Carlos Amarilla, de 49 años, dirigió en el Mundial 2006, además de una final de la (Peñarol – Santos, en 2011) y otras tres de la ( – Pumas, en 2005; Estudiantes – Internacional, en 2008 y Fluminense – Liga de Quito, en 2009).