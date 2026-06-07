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Carlo AncelottiImago
Jonathan van Haaster

Traducido por

Carlo Ancelotti incorpora un sustituto del lesionado Wesley en la convocatoria de Brasil para el Mundial

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C. Ancelotti

La Federación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó el domingo que Wesley França se perderá el Mundial. El defensa del AS Roma se lesionó el sábado y será reemplazado por el centrocampista Éderson.

Sufrió una lesión en la ingle antes del minuto 15, abandonó el campo llorando.

Su pesadilla se hizo realidad: se pierde el Mundial. Es un duro golpe para el jugador, que esta temporada ha sido uno de los mejores laterales de la Serie A con el AS Roma.

Paulo Henrique (Vasco da Gama) y Vitinho (Botafogo) parecían los candidatos más lógicos, pero finalmente se quedaron sin opción.

Ancelotti ha convocado al mediocampista defensivo Éderson, quien está a punto de fichar por el Manchester United por unos 45 millones de euros.

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Fabrizio Romano asegura que los trámites oficiales de su traspaso se completarán en julio, tras el Mundial. El centrocampista de 26 años suma tres partidos con la Seleção.

Brasil no gana un Mundial desde 2002 y busca acabar con esa sequía el próximo verano, tras 24 años. En la fase de grupos enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia.


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