Carles Puyol, en Goal: "Objetivamente, Leo Messi es el mejor de la historia" después de superar a Pelé

El que fuera capitán y compañero del rosarino durante ocho años se rinde a su talento después de pulverizar la marca de Pelé.

Leo Messi marcó su gol 644 con el para superar los que Pelé marcó con el Santos de forma que el rosarino "pasará a la historia como el mejor futbolista de todos los tiempos" según afirma el que fuera su compañero en las filas del cuadro azulgrana durante ocho años, Carles Puyol.

El tanto que marcó frente al le aúpa hasta las 644 dianas transformadas con la casaca barcelonista y sirven para eclipsar a la leyenda brasileña, que hizo historia en el Santos. A los treinta y tres años, Messi ha establecido la última de sus marcas tras dieciséis temporadas en el primer equipo del Barcelona, con el que debutó en 2004 en un derbi frente al .

Messi, el Michael Jordan del fútbol según Puyol

Puyol, que también participó en aquel partido, considera que su antiguo compañero y seis veces ganador del Balón de Oro ya es indiscutiblemente el mejor de todos los tiempos. "Si me preguntan quién es Michael Jordan siempre digo que es el mejor jugador de baloncesto de la historia" según afirma en declaraciones a Goal como embajador de Budweiser, que celebra el hito que ha convertido a Messi en el má absoluto rey del fútbol. "Creo que Messi tiene su mismo estatus, el de mejor futbolista de la historia".

Por supuesto, "también hay quien discute que Jordan pueda ser el mejor de los mejores, es una opinión como cualquier otra" apunta Puyol para recordar que "las opiniones son subjetivas y a veces es difícil ser objetivo" , motivo por el cual " entiendo que a un aficionado del le cueste reconocer que es el mejor" . Sin embargo, "sus goles están ahí y esos sí son un dato objetivo" . Según Puyol, "hemos sido afortunados por haber podido disfrutarle tanto tiempo y los números no se los inventa nadie sino que son la prueba de que es el mejor".

"Difícil pero no imposible" ver a otro igual

Messi, pues, ha batido tanto a Pelé como a Maradona y será difícil volver a ver otro como él, capaz de consagrarse como el jugador más laureado de la historia de un club con más de un siglo de vida como es el Barcelona. "Es difícil pero ojalá veamos a uno mejor porque demostraría cosas increíbles" igual que ha hecho Messi durante más de quince años.

Puyol se siente "muy afortunado por haber podido jugar con él y aquella generación de futbolistas y de haberlo hecho en el equipo de mi corazón" y asegura que "recordar el trabajo que hicimos juntos me hace sentir muy orgulloso" . El gran capitán del Barcelona sabe bien que los inicios en el mundo del fútbol profesional no son fáciles.

"Mis inicios fueron complicados porque pasé cinco años sin ganar nada pero luego pudimos convertirnos en el primer y único equipo en lograr todos los títulos en una temporada". Sucedió en 2009, el primer año en el que Messi lució el diez del Barcelona, que heredó de su amigo Ronaldinho Gaucho. En este aspecto, Puyol entiende que "confío en que un Barcelona liderado por Leo siga ganando títulos".

La selección argentina, su próximo gran reto

De todas formas, "no sé si le queda mucho más por lograr" , por lo menos a nivel de clubes. "Todavía puede ganar algo con la selección argentina" apunta Puyol para señalar que "aunque no soy argentino, me alegraría mucho por él que lo lograra, creo que lo merece y sé que tiene muchas ganas de que suceda".

Lo que está claro es que "en el Barcelona ya ha batido todos los récords y no sé si habrá nadie que pueda competir con él en el futuro porque ha puesto el listón muy alto" . Hasta lo más alto de la historia, cabría añadir.

