El descenso del NAC Breda es un hecho. Tras una jornada agitada en el Rat Verlegh Stadion, donde el partido contra el sc Heerenveen se suspendió definitivamente con una ventaja de 2-0 por repetidos lanzamientos de pirotecnia al campo, el entrenador Carl Hoefkens afrontó la amarga realidad. Como dijo el belga ante las cámaras de ESPN, es muy dura de asimilar.

«Es un golpe increíblemente duro», reconoció. «Hemos trabajado mucho para evitar este escenario, y si al final es la realidad, es muy difícil».

Además del descenso, la tarde dejó un regusto aún más amargo tras la suspensión definitiva del partido por parte del árbitro Sander van der Eijk, debido a varias interrupciones.

Aceptó las normas, pero criticó el poder que dan a unos pocos alborotadores: «Son unos pocos los que lo estropean todo. Es un momento de luto, un momento difícil. Pero no se puede cruzar la línea», añadió.

Sobre sus aficionados, salvo esos pocos, el entrenador fue elogioso: «Tenemos unos aficionados estupendos, que siempre apoyan al club y que siempre lo dan todo. Esta acción no es por el club. Este partido simplemente debería haberse jugado hasta el final, aunque con un regusto amargo».

No obstante, su reflexión sobre el Excelsior, que empataba simultáneamente con el FC Volendam y se mantenía por encima del descenso, dejó claro el mensaje pese a sus palabras medidas.

«Incluso en el descanso ves el Excelsior–FC Volendam y está empatado; sabes que en los siguientes veinte minutos no pasará mucho. Me pareció curioso, poco juego limpio».