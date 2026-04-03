«Cariño... cuando pares, llámame»... El mensaje que Jota nunca llegó a leer

Meses después del trágico accidente que se cobró la vida del delantero portugués Diogo Jota, del Liverpool, su historia vuelve a ocupar el primer plano, tras revelarse en una nueva biografía detalles conmovedores sobre los últimos días de su vida, lo que añade una dimensión emotiva a una de las historias más tristes del fútbol moderno.

El libro, titulado «Nunca volverá... Muchísimo tiempo», escrito por el periodista portugués José Manuel Delgado, aborda las últimas horas de la vida de Jota y revela un emotivo mensaje que le envió su esposa, Ruti Cardoso, momentos antes del accidente, pero que nunca le llegó.

Lea también: Una crisis sin precedentes sacude al Barcelona... Laporta, el principal acusado



Un mensaje sin leer

Cardozo escribió en su mensaje: «Cariño, cuando pares, llámame, tengo algo que quiero enseñarte», en referencia a un vídeo de su boda que acababa de recibir, sin saber que esas palabras serían las últimas que le escribiría y que el destino le tenía reservada una tragedia que cambiaría su vida para siempre.

Jota, de 28 años, se había casado con su novia hacía solo 11 días en la ciudad de Oporto, antes de decidir regresar a Inglaterra por tierra, tras haberle aconsejado los médicos que no viajara en avión tras someterse a una operación de pulmón.

Mientras conducía por el norte de España, uno de los neumáticos reventó al intentar adelantar, el coche se salió de la carretera y se incendió, lo que provocó su muerte y la de su hermano menor, André Silva, en el acto.

Las investigaciones españolas indicaron que el exceso de velocidad pudo haber sido un factor determinante en el accidente, que conmocionó al mundo del deporte en Europa y en todo el mundo.

Lee también: Un logro que toca el cielo... Una jugadora egipcia logra un milagro árabe y africano



La tristeza se apoderó del Liverpool y de su afición, y sus compañeros y entrenadores le rindieron homenaje con emotivas palabras, afirmando que el equipo había perdido a un jugador excepcional y a una persona humilde que dejó una huella humana antes que una huella futbolística.

La nueva biografía no se limita a relatar los detalles del accidente, sino que se adentra en la vida personal de Jota para revelar otra faceta del jugador que la fama no cambió.

Sencillo y modesto

Su esposa lo describe como alguien que prefería la sencillez y la tranquilidad, y que pasaba la mayor parte de su tiempo con la familia, lejos de los focos, a pesar de su prestigio entre las estrellas de la Premier League.

Los capítulos del libro incluyen emotivos testimonios de sus padres, quienes rememoraron los momentos previos a la confirmación de la noticia.

Su padre, Joaquim Jota, cuenta que recibió una llamada preocupada de su nuera a altas horas de la noche, tras la cual intuyó que algo malo había sucedido, y emprendió un largo y doloroso viaje hacia su casa antes de confirmar la tragedia.

Lee también: Piqué sobre el arbitraje: «Esto es un robo histórico... y lo voy a publicar todo»



Por su parte, su madre, Isabel, habló de una vaga sensación de inquietud que la invadió al no recibir respuesta de su hijo menor, André, que acompañaba a Diogo en el viaje.

El libro traza un retrato humano del jugador, que se mantuvo fiel a sus raíces a pesar de su gran éxito, y recoge testimonios de sus compañeros y entrenadores, quienes hablaron de su compromiso, su serenidad y su amor por la vida familiar.

Una partida en silencio

El autor afirma que el objetivo de la biografía no es solo documentar una trayectoria deportiva, sino inmortalizar la memoria de un hombre que vivió con humildad y partió en silencio.

La partida de Diogo Jota no fue solo una pérdida para el equipo o para los aficionados al fútbol, sino una tragedia humana que nos recuerda a todos que, detrás de los focos y los trofeos, hay historias de amor y sueños que pueden acabar en un instante. Y entre todo lo que se ha escrito sobre él, ese mensaje que nunca llegó a leerse sigue siendo un símbolo eterno del amor que se detuvo a mitad de camino.

Lee también: La salvación de Marruecos y Egipto... ¡Las selecciones árabes en serios apuros en el Mundial por culpa de Trump!