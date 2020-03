Carevic respira en Alajuelense y Luis Marín dice adiós a San Carlos

Primera División de Costa Rica: El DT de La Liga destacó el 2-0 sobre Pérez Zeledón, mientras que el nacido en San José no seguirá con los Norteños.

Alajuelense pudo aclarar el clima luego de que éste se oscureciera con la derrota del fin de semana a manos de Limón. La Liga logró un positivo 2-0 sobre Municipal Pérez Zeledón durante la 11B fecha del Clausura disputada el miércoles y esto le permite seguir a tiro de la cima (uno por debajo de Saprissa, que tiene un juego menos), además de inyectarle una dosis de alivio.

"Contento por el desarrollo, hicimos un buen partido y tuvimos", analizó Andrés Carevic, entrenador del finalista del Apertura 2019 y que liderara la fase regular con amplitud. Asimismo, destacó la fortaleza de un plantel que rindió pese a la rotación.

"Felicitar a los jugadores por el gran esfuerzo, porque varios jugadores no venían jugando y lo hicieron muy bien y eso genera para nosotros a lo interno una competitividad importante, debemos seguir por esa línea. Tenemos un gran plantel y eso es importante para nosotros para poder tomar decisiones y buscar lo mejor para enfrentar al rival siguiente", manifestó el técnico argentino, que ahora se enfoca en el clásico del fin de semana ante Herediano.

El que corrió distinta suerte fue Deportiva San Carlos con su empate 1-1 en casa frente a Limón, resultado que lo mantiene alejado de los tres primeros y que se cobró a Luis Marín como entrenador.

"Me han comunicado que estoy destituido. Es una decisión de ellos y la acatamos, no hubo mutuo acuerdo. ¡Qué quede claro que no fue una renuncia! Nunca voy a salir corriendo de un lugar, fue una destitución", expresó Marín a Tigo Sports.