Cardetti se despide de San Carlos: "No esperaba irme así"

El técnico argentino puso fin a su ciclo en el equipo norteño, con el que logró el ascenso y un valioso tercer puesto en el Apertura.

A apenas 10 días del comienzo del Torneo Clausura, la Asociación Deportiva San Carlos se quedó sin técnico. Sorpresivamente, el entrenador Martín Cardetti, de común acuerdo con la dirigencia, anunció este jueves su partida.

"Después de analizarlo, ambas partes consideramos que lo mejor era terminar acá. Luego de todo lo bueno que logramos el año pasado, con lo que fue el ascenso y lo que se vino después, no esperaba esta salida, irme así, pero fue lo que tocó", declaró el argentino al sitio Everardo Herrera.

Cardetti llevó a San Carlos a la Primera División y acabó en tercer lugar la fase regular del Apertura, para luego caer en los Playoffs frente a Alajuelense, por un resultado global de 2-3 (1-1 y 1-2). "Hubo un desgaste de un año, nada más que eso, fue la mejor decisión, en este momento no vale la pena entrar en detalles", agregó el Chapulín.

Mientras Sandro Alfaro, entrenador de los Sub-17, quedará al frente del equipo como interino, el exjugador de River Plate y PSG reveló que no dejó su cargo por otra oferta laboral: "Lo que sí quiero aclarar es que no me voy de San Carlos para irme a otro equipo, en estos momentos estoy resolviendo los temas de mi salida y espero en 15 días regresar a la Argentina", finalizó.