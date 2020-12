Caraglio, furioso con Cruz Azul: "Prefiero irme, porque cobrar y estar sentado no me interesa"

El delantero argentino se manifestó furioso por los pocos minutos y eliminación en las semifinales.

quedó eliminado de forma increíble en el Guardianes 2020, dejando escapar una ventaja de cuatro goles en la semifinal ante Pumas. La afición Celeste ha reaccionado furiosa a esta humilación, señalando a distintos culpables por el descalabro.

Uno de los más cuestionados ha sido Robert Dante Siboldi, que aunque afirmó que no renunciará a su puesto, sí ha sido severamente cuestionado por sus aficionados, ya que replegó a su equipo y decidió jugar a la contra, aún sabiendo que un gol suyo obligaba a Universidad Nacional a hacer seis.

Milton Caraglio no recibió ni un minuto de participación en la Liguilla, siendo uno de los mas molestos por la eliminación, pateando hieleras y gritando al finalizar el cotejo en el Olímpico Universitario. En charla con Olga Hirata, explotó contra el entrenador uruguayo, dejando abierta la puerta para su salida.

“El club y muchos aficionados confiaron en mí y veo que el entrenador en mí no confía, a pesar de haber sido subcampeón de goleo y haber logrado tres títulos. Yo si no soy tenido en cuenta prefiero irme, porque a mí cobrar y estar sentado no me interesa", dijo.

Finalmente, afirmó que lo que más le molesta es ser suplente, pues él desea tener participación: "A mí me gusta jugar, me gusta ganar y me gusta correr los riesgos que implica jugar al futbol. Mirarlo desde afuera, no es lo mío", aseguró para cerrar.