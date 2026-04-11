Caragher: Marruecos vencerá a Brasil, pero luego será eliminado por esta selección

En un análisis controvertido, el exfutbolista inglés Jamie Carragher pronosticó que Marruecos liderará su grupo en el Mundial 2026, por delante de Brasil.

En declaraciones al diario británico «The Telegraph», Carragher afirmó que, aunque la mayoría de los equipos que avanzarán a la siguiente ronda parecen claros, la lucha por el primer puesto del grupo C —que integra a Marruecos, Brasil, Escocia y Haití— será intensa.

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El exjugador del Liverpool añadió: «Aunque Brasil es favorito tras su ausencia del podio, creo que Marruecos liderará el grupo, seguido de Brasil. Espero que Escocia quede tercera».

Para Carragher, Marruecos —semifinalista en el Mundial 2022— ya es una potencia en los grandes torneos.

En octavos ve a Marruecos superando a Japón y luego a Ecuador en cuartos, pero prevé que Inglaterra lo detenga en semifinales.

Además, pronostica una final europea entre Francia y Portugal, con España e Inglaterra en semifinales.