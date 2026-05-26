Caos total: Leipzig se convierte en un campo de batalla, los aficionados se lanzan sillas y cristales unos a otros y a la policía

El martes por la noche se produjeron violentos disturbios en Leipzig entre aficionados del Rayo Vallecano y del Crystal Palace. Ambos clubes se enfrentarán el miércoles en la final de la Conference League.

En Internet circulan imágenes del caos total en Leipzig. Se ve cómo los aficionados del Rayo y del Palace se enzarzan en una pelea masiva y se lanzan sillas, cristales y otros objetos.

La policía intervino, pero los alborotadores hicieron caso omiso. Según algunas fuentes, seguidores del Leipzig también se sumaron a la pelea, aunque no está claro por qué.

Es la primera final europea para ambos clubes. El Palace terminó decimoquinto en la Premier League y el Rayo octavo en LaLiga.