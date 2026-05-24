Caos total en el Torino-Juventus: un aficionado gravemente herido y el núcleo duro de la hinchada bloquea el partido

La última jornada de la Serie A se vio empañada el domingo por la noche por graves disturbios en torno al partido entre el Torino y la Juventus. El inicio del Derby della Mole estaba previsto para las 20:45 horas, pero se pospuso en el último momento tras estallar disturbios fuera del estadio entre grupos de aficionados. Un aficionado de la Juventus resultó gravemente herido y fue hospitalizado con lesiones en la cabeza. Tras ello, la barra brava de la Juventus exigió a sus jugadores que no disputaran el partido.

Las tensiones empezaron horas antes en los alrededores del Stadio Olimpico Grande Torino, donde ultras de ambos equipos se enfrentaron y la policía intervino con gas lacrimógeno para contenerlos.

Varias personas resultaron heridas; la más grave, un seguidor de la Juventus de 45 años con traumatismo craneal, ingresó en estado crítico pero ya no peligra su vida.

La noticia generó inquietud en la grada visitante, desde donde se coreó insistentemente que no se jugara el partido. Muchos seguidores de la Juventus abandonaron sus asientos para reunirse fuera del estadio, mientras los jugadores se acercaron a su grada para hablar con ellos.

El capitán de la Juventus, Manuel Locatelli, habló con los ultras, pero estos mantuvieron su exigencia de aplazar el partido en solidaridad con el herido. Finalmente, ambos equipos regresaron a los vestuarios y el encuentro no comenzó.

Los servicios de seguridad, según periodistas en el lugar, temen una invasión de campo desde la grada visitante. Aún no se sabe si el partido se jugará el domingo. La Juventus se juega mucho: si gana, aún puede lograr un puesto en la Liga de Campeones.

Actualización: el partido comenzará a las 21:45 h y ambos equipos ya calientan.