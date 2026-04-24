Caos en el final del partido del KKD: aficionados visitantes enfurecidos lanzan bengalas al sector local; se suspende el partido

El partido decisivo de la Keuken Kampioen Divisie entre SC Cambuur y Vitesse se descontroló el viernes. Los seguidores del Vitesse lanzaron bengalas en dos ocasiones hacia la grada local tras los goles del Cambuur. El encuentro se interrumpió poco antes del final, con 2-1 en el marcador, tras nuevos incidentes en las gradas. Aún se desconoce si se completará el viernes.

Para el Vitesse era vital ganar para alcanzar los play-offs, así que saltó al campo con clara determinación. El Cambuur, más relajado, buscaba agradar a su afición y despedir al técnico Henk de Jong.

Justo antes del descanso, Naoufal Bannis aprovechó un centro para poner el 0-1 y mantener vivas las aspiraciones de play-off de los suyos. Tras el descanso, Cambuur salió a remontar.

Poco después, los visitantes se quedaron con diez por la segunda amarilla a Nathangelo Markelo, lo que animó al Cambuur a aumentar la presión.

En el 51’, Mark Diemers empató de falta lejana y puso el 1-1.

Inmediatamente después, el ambiente cambió: los aficionados del Vitesse lanzaron bengalas a la grada del Cambuur y el partido se detuvo.

En los minutos finales el Vitesse lo intentó, pero con uno menos no pudo remontar. De hecho, a seis del final llegó el 2-1: el balón quedó muerto ante la portería y Icham Ferrah lo empujó al fondo.

Nuevamente se desbordó la situación en las gradas. Esta vez, los hinchas del Vitesse lanzaron aún más bengalas hacia la afición local del Cambuur. Los seguidores del equipo de Leeuwarden huyeron del graderío. El árbitro Martin van den Kerkhof volvió a suspender el partido.



