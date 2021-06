Canción oficial de la Copa América 2021: cómo es la letra de La Gozadera, el tema de Gente de Zona

La CONMEBOL escogió uno de los mejores hits de la década como himno para el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Con todo el sabor latino que representa a los sudamericanos, la canción oficial de la Copa América 2021 contará con un tema conocido a nivel mundial, pero adaptado para el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

La CONMEBOL y Sony Music Latin presentaron la nueva versión adaptada de "La Gozadera", la cual fungirá como el tema principal del certamen sudamericano que interpreta Gente de Zona.

Se trata de un homenaje al fútbol que promete hacer vibrar a todo el continente. En Goal te damos todos los detalles de la melodía.

LETRA DE LA GOZADERA, CANCIÓN OFICIAL DE LA COPA AMÉRICA 2021

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL habló de todo lo que transmite esta nueva interpretación y lo que representa, sobre todo por los tiempos difíciles que se viven debido a la pandemia.

"El fútbol es pasión, es fiesta, es color y es, sobre todo, una poderosa energía que nos inspira en tiempos difíciles como los que vivimos. La canción transmite esa fuerza, esas emociones, y estamos seguros que toda Sudamérica y el mundo se contagiarán de su alegría y su ritmo".

La letra es la siguiente:

La Copa América lo confirmó (Gente De Zona)

Porque la fiesta ya empezó (Va a empezar ahora)

Todo' latiendo un solo corazón (Yeh-le-le, yeh-le-le, oh-oh)

Y lo' campeone' somo' tú y yo (Uno, dos, tre'; ¿Dónde?)



Y se formó la gozadera, la Copa América lo confirmó (Ya me confirmó)

Que no se quede nadie afuera, porque la fiesta ya empezó

El fútbol no tiene frontera', todo' latiendo un solo corazón

Los equipo' defendiendo su bandera, y los campeone' somo' tú y yo (¡Dale!)



La cosa está bien dura, la cosa está divina

Perú y su cultura, Chile con Argentina

Uruguay pone la rumba, Ecuador trae alegría

Y a mi gente 'e Paraguay, le' damo' la bienvenida (¡Va-Va-Vamo'!)

Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino

El mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos (¿Dónde?)



Y se formó la gozadera, la Copa América lo confirmó (Ya me confirmó)

Que no se quede nadie afuera, porque la fiesta ya empezó (Latino)

El fútbol no tiene frontera', todo' latiendo un solo corazón

Los equipo' defendiendo su bandera, y los campeone' somo' tú y yo (Díselo, chamo)

Y se formó la gozadera, la Copa América lo confirmó

Que no se quede nadie afuera, porque la fiesta ya empezó

Ay, el fútbol no tiene frontera', todo' latiendo un solo corazón

Los equipo' defendiendo su bandera, y los campeone' somo' tú y yo (Díselo, Ale)



Esto no se para, defiende tu bandera

Luchando cara a cara, el terreno te espera (Auh)

A la selección Colombia, la Vinotinto, Venezuela

La victoria es tuya, sin luchar por ella (Uno, dos, tre'; ¿Dónde?)



Y se formó la gozadera, la Copa América lo confirmó (Ya lo confirmó)

Que no se quede nadie afuera, porque la fiesta ya empezó

El fútbol no tiene frontera', todo' latiendo un solo corazón (Eh)

Los equipo' defendiendo su bandera, y los campeone' somos tú y yo

Y se formó la gozadera, la Copa América lo confirmó

Que no se quede nadie afuera, porque la fiesta ya empezó

Ay, el fútbol no tiene frontera', todo' latiendo un solo corazón

Los equipo' defendiendo su bandera, y los campeone' somo' tú y yo (Repítelo, vamo')



Ah, ¿qué e' la que hay, papá? (Latino)

Bienvenido' a la CONMEBOL

Mira

Lo dices tú, lo digo yo

Y todo el mundo gritando: "¡Gol! ¡Vamo'!"

Motiff

Yo te lo dije

Gente De Zona (Y yo te lo predije, solo para ti)

VIDEO MUSICAL

En la grabación se aprecian a las 10 selecciones que buscan la gloria en Sudamérica. El video oficial fue filmado en Miami.

¿CUÁL ES LA VERSIÓN ORIGINAL?

La canción que dio origen a la vesión de Copa América la realizó Gente de Zona junto con Marc Antohny y fue un rotundo éxito.

Superó los 1.3 billones de reproducciones y obtuvo certificación de 12 veces Platino en Estados Unidos y Puerto Rico.