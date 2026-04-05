Cancelo: El Atlético de Madrid es un equipo agresivo, igual que su entrenador

El portugués João Cancelo, estrella del Barcelona, se pronunció sobre la valiosa victoria de su equipo ante el Atlético de Madrid por 2-1, el pasado sábado, en el estadio «Río Metropolitano», en la 30.ª jornada de La Liga.

Cancelo contribuyó de manera decisiva a la victoria de los azulgranas, ya que su disparo rebotó en el portero Juan Musso, golpeó a Robert Lewandowski, delantero del Barça, y acabó en el fondo de la red, anotando el segundo gol.

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Manchester City elogió el rendimiento de su equipo contra el Atlético, antes de referirse al próximo enfrentamiento contra el mismo rival, previsto para el miércoles en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y declaró a la prensa: «Creo que será diferente, cada partido es diferente... pero sabemos que el Atlético es un equipo con grandes jugadores... un equipo muy agresivo, como se refleja en su entrenador».

Cancelo insistió en que la clave de la victoria reside en imponer el estilo técnico del Barça, y explicó: «Lo que tenemos que hacer es controlar el partido e imponer nuestro estilo... Esto aún no ha terminado, tenemos que seguir con esta mentalidad».

Con su victoria de ayer, el Barcelona sumó 76 puntos y se colocó en lo más alto de la clasificación de La Liga, con una ventaja de 7 puntos sobre su rival, el Real Madrid, segundo clasificado.