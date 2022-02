Canales, en GOAL: "Estamos luchando para que sea el momento del Betis"

Si hay algún adjetivo indicado con el que podamos describir a Sergio Canales, competitivo sería el más acertado. En todo lo que participa el cántabro quiere ganar. Y esa competitividad también la ha traspasado a la entidad ayudado de la mano de Manuel Pellegrini. El Betis está en tres competiciones y Canales las quiere todas. Visualiza el ganar la Copa del Rey, quiere llegar a la final de la Europa League y, por supuesto, estar el año que viene escuchando el himno de la Champions. Sergio Canales responde a las preguntas de Goal.com.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Betis y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Pasan las jornadas y el equipo no se cae de los puestos Champions, y sigue estando ahí.

Sí, bueno, es un objetivo que tenemos desde hace ya mucho tiempo. El equipo compite bien y eso es fundamental más allá de que juguemos mejor o peor. Es competir cada partido, es salir con la mentalidad de ganar cada partido y creo que eso el equipo ha dado un salto muy grande.



¿Es ya un objetivo para el equipo?

Nunca no ha sido un objetivo, empezamos con la ilusión del salto del año pasado, de esa segunda vuelta que nos marcaba un poco el objetivo que queríamos tener para esta y al final en ningún momento no hemos pensado no llegar a Champions. Vamos partido a partido porque ahora en tres competiciones no queremos tirar ninguna y queremos estar al máximo en todas.



A las puertas de entrar en una final de Copa, vivos en la Europa League y peleando por la Champions, ¿Sergio Canales qué prefiere?

No, no, no prefiero ninguna. Prefiero ganar el jueves y cuando termine ganar el domingo y no prefiero ninguna. Esa es la mentalidad que nos está haciendo seguir en tres competiciones. Si prefieres una ya le estás restando importancia a las otras dos y las tiras porque con la competencia que hay, con los difíciles que son cada partido como no te lo tomes con la ilusión y la exigencia que requiere esa competición la tiras, porque no vas a conseguir nada. O estás enfocado al 200% en el partido o en la competición, o es imposible que consigas nada. Nosotros pensamos ahora mismo en el jueves y no podemos pensar en el Derbi ni mucho menos. Queremos hacer algo bonito en la Europa League.



¿Cómo ve la eliminatoria del jueves?

Hay muy buen resultado pero creo que va a ser complicado, el Zenit es un buen equipo, un equipo Champions. Los dos meses sin competir es un handicap pero el partido de ida estuvimos muy serios y ellos tienen buenos jugadores y al final te van a complicar muchísimo.



¿Qué le ha dado Pellegrini a esta plantilla?

Obviamente tiene mucha experiencia y creo que individualmente sabe sacar rendimientos muy altos a toda la plantilla, esa ha sido una de las claves. El saber cuándo es el momento de cada jugador o cuándo le toca a otro compañero porque lo ve compitiendo bien y entrenando. Sacar el rendimiento a cada jugador en charlas individuales haciendo cosas individuales más allá del trabajo de grupo. Una de las claves es que ha sabido sacar el rendimiento a cada jugador. Parece fácil pero es una de las cosas más complicadas en el fútbol. ¿Once jugadores? Bueno, sí, porque siempre juegan, porque la inercia la tienen pero de 25… creo que una de las cosas más difíciles y él las está consiguiendo.



¿Casos individuales como el de Juanmi?

El caso de Juanmi es un caso especial porque la primera temporada estuvo todo el año lesionado y la segunda empieza pero empieza después de un año lesionado y eso es complicado. Él siempre nos da cosas y nos da otro estilo vertical, y nos da mucho gol. El caso de Juanmi no te sorprende porque hacemos el balón parado y mete todos los goles. Tiene el gol entre ceja y ceja. Juanmi es gol y no sorprende.



Y a usted, ¿qué le aporta Manuel Pellegrini?

Creo que desde que llegué al Betis con Quique, con Rubi también, es verdad que la temporada no fue buena pero intenté estar a buen nivel. Es verdad que la última temporada en la Real es cuando más noto el mayor cambio de madurez y me veo capacitado para dar el salto en mi carrera y lo veo claro. Pellegrini me ha enseñado a jugar en muchas posiciones diferentes, ha habido épocas del año en las que he jugado en cuatro posiciones diferentes y es verdad que eso te enriquece, te hace salir de tu zona de confort, es donde más creces, y en ese sentido ha sabido posicionarme en lugares que yo incluso igual no veía.



Le han cambiado mucho la mentalidad al bético, le han dado mucha confianza al aficionado. El domingo, nadie veía que el Barcelona se ponía a un punto y solo que había que ganar para recortar puntos al Sevilla.

Esta temporada ha habido resultados más amplios que otras temporadas, aunque ganáramos, pues nos costaba y eso al final genera confianza. Ese tipo de cosas te hacen tener una confianza mayor. De todas formas yo creo que la gente está disfrutando del momento y nosotros estamos luchando para que sea el momento del Betis, estamos trabajando para ello y para que el aficionado se sienta identificado y feliz, que también se lo debemos. El estar en las tres competiciones y dale la misma importancia a las tres, el decir “estás a las puertas de una final”, pero también dices “estás a las puertas de Champions”, y en Europa League tienes que luchar para llegar a una final, si se puede, y ese es el objetivo. Esas cosas generan más ilusión y confianza.



¿Cómo es jugar con Fekir?

Es muy fácil porque es una persona muy buena y eso es importante y no solo dentro sino fuera, y es fundamental para que te quieras entender. Disfruto mucho jugando con él y lo busco mucho, no solo yo sino todos porque es un jugador que marca diferencias. Me lo paso muy bien jugando con él y eso ayuda.



No sé si notan que en el ambiente está la sensación de que pueden conseguir algo grande.

Obviamente estamos en una fase de la temporada que tenemos esa responsabilidad y esa ilusión. Pero también tenemos que ser conscientes de que en una semana te cambia todo. Por eso insisto en la importancia de ir al siguiente partido, de no mirar el que haya detrás porque al final te desgasta mucho más. Tenemos que ser consciente de que cada partido es una final y nos lo tenemos que tomar así porque es la única manera de conseguir algo importante. Va a ser muy complicado porque hay muy buenos equipos. O lo planteas así o es imposible.



¿Ha pensado en ganar una Copa del Rey con el Betis?

Sí, lo visualizas. Es muy importante hoy en día visualizarte consiguiendo cosas, el ponerte objetivos grandes, al final vas a aprender mucho, vas a crecer pero sin olvidar la dificultad que tiene eso. Que tienes que estar sabiendo las circunstancias porque podemos ir a ese partido, 1-2 fuera de casa, y te tienes que tomar ese partido con la responsabilidad y la importancia de salir a ganar, no de jugar con el resultado, sino que tenemos que ganar como sea; esa tiene que ser la mentalidad.



El fútbol le debe algo, ¿no?

Desde fuera se puede entender así. Pero el fútbol ya me da mucho, no siento que me deba nada, siento que le debe yo más, en el sentido de al aficionado, al club, devolver la confianza que me han dado, el por lo menos intentar hacer todo lo posible para estar mejor. Es obvio que quiero ganar una Copa, o entrar en Champions, o ganar una Europa League, todos trabajamos por eso pero porque soy competitivo.



El tema de la selección, ¿cómo está? ¿Hay que pedirle a Luis Enrique que se pase por el Villamarín?

El artículo sigue a continuación

(Risas). Bueno, no sé, al final el seleccionador intenta sacar el mejor equipo posible y en mi mano está seguir mejorando las cosas que no hago tan bien, que son muchas, y el seguir intentando que el Betis gane cosas y esté arriba, que eso individualmente favorece a todos.



¿Y le sorprende el rendimiento de otros jugadores, como Álex Moreno? Otro que puede estar para ir a la selección.

Con Álex llevamos unos cuantos años jugando juntos y a mí siempre me ha parecido un jugador, y siempre se lo he dicho, con un potencial brutal, que pocos laterales tienen el potencial que tiene él. He hablado mucho con él, he intentado ayudarle todo lo que puedo y la sensación era que en los últimos metros era en lo que podía dar un salto importante en su carrera. Él ha dado también un salto también muy grande en cuanto a madurez y en cuanto a todo. Le veo súper preparado, un futbolista top y que nos está dando mucho y nos va a dar mucho. Le veo mucho recorrido porque las condiciones que tiene son brutales.