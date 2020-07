¡Campeones! Luis Díaz y Matheus Uribe se consagraron con el Porto

Ambos cafeteros se llenaron de gloria con el Dragao, siendo parte vital de la campaña que terminó con el título.

Campeón en medio de la pandemia. Porto ganó el clásico ante el Sporting por dos goles a cero y coronó un nuevo título de la , la número 29 en toda su historia.

A falta de dos jornadas para terminar la temporada, los Dragones le sacaron ocho puntos de ventaja al para sentenciar la liga a su favor y para fortuna de , con dos representantes de primer nivel: Luis Díaz y Matheus Uribe.

El guajiro fue parte del equipo que se consagró ante los de Lisboa, mientras que el antioqueño estuvo por fuera de la convocatoria. Esto no fue impedimento para que ambos celebraran su primer título con el club, siendo ésta la temporada de debut tanto para el ex-, como para el ex-, Tolima y .

Díaz y Uribe fueron importantes en la campaña rumbo al título. El extremo completó 27 partidos, 18 de ellos como titular y anotó 5 goles. Por su parte el volante estuvo en 24 compromisos, 21 de ellos como titular y pese a que no se reportó en el marcador, sí se convirtió en una ficha que le brindó equilibrio en el medio campo a Sergio Conceição.

Colombia sigue escribiendo la historia del Porto, llegando a 8 cafeteros los que han vestido con éxito la camieta azul y blanca. La lista la componen nombres tan ilustres como Radamel Falcao García y James Rodríguez, a la que se le suman Juan Fernando Quintero, Jackson Martínez, Fredy Guarín, Wason Rentería y Héctor Quiñones.