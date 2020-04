Campbell: "Volver al fútbol costarricense podría ser una opción, pero no lo veo tan cercano"

Primera División de Costa Rica: El legionario se refirió a la posibilidad de regresar al fútbol de su país cuando termine contrato con León.

Joel Campbell realizó un vivo en las redes sociales este viernes en el que recibió diferentes preguntas de los fanáticos. ¿Seguirá en ? ¿Volverá a ? ¿Quiere regresar a ? Todo eso respondió el zurdo de 27 años que milita en León de México.

Sobre su presente en tierras norteamericanas, contó: “Me quedan dos meses de contrato y la verdad ahorita no sé si me van a renovar o no, de momento eso es algo que no sé”.

Consultado sobre la posibilidad de volver a , donde jugó 17 partidos antes de llegar a México, contestó: “Mmm, uno nunca sabe, pero no creo. Volver ahí no”.

Los hinchas ticos no dejaron pasar la chance de preguntarle sobre una vuelta al fútbol costarricense. “Es algo que podría ser una opción pero no lo veo tan cercano. Mi prioridad es seguir en el extranjero, creo que aún puedo jugar afuera y eso es lo que voy a seguir intentando. Sino, pues ya veremos las opciones que tenga”, indicó Campbell.

El extremo cuenta con una larga carrera en el fútbol extranjero. Su último club en Costa Rica fue en Puntarenas.