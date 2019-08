Cambio en el reglamento: ¿por qué las entradas y pisotones en el tendón de Aquiles ahora son tarjeta roja en LaLiga?

Las expulsiones de Modric y Jorge Molina han despertado el primer gran cisma arbitral en la competición.

Primero fue Luka Modric ante el . Un día después, Jorge Molina ante el . El y el ya saben de qué se trata la nueva reglamentación arbitral en torno a las faltas a la altura del talón de Aquiles. Y es que tanto el mediocampista croata de los blancos como el delantero español del conjunto azulón han visto la tarjeta roja por la misma razón en la primera jornada de 2019/20.

Según el nuevo reglamento, las faltas por detrás, sin posibilidad de llegar al balón, a la altura del tendón de Aquiles, serán castigadas con tarjeta roja y, en el caso de que el colegiado tenga que detener el partido, el balón se reanudará con el equipo que estaba en posesión del mismo. Por otro lado, los pisotones, aunque sean de forma involuntaria, se amonestarán con tarjeta amarilla.

Sin embargo, Bordalás y Simeone no se ponían de acuerdo sobre lo que los árbitros les han explicado en las charlas previas a la competición. "No la entiendo porque el pasado viernes nos dio una charla un árbitro profesional y nos dejó bien claro que esta norma entra cuando había intencionalidad. Entonces no lo puedo entender ni con Modric ni con Molina. Son dos jugadores incapaces de hacerle daño a nadie. No debe ser roja", explicó Bordalás.

Por su parte, el Cholo tiene otra versión: "Nos informaron que no se valora la intención cuando se pisa a un rival de espaldas. Están tratando de ejecutar con expulsión estas acciones, como ayer a Modric. Es difícil como jugador, no hay intención, pero si pisotón. En la charla que nos dieron no hablaron de intencionalidad en los pisotones por detrás, pisotón por detrás es expulsión, por delante amarilla, es lo que nos dijeron. Para evitar lesiones".

DOS ROJAS EN LA PRIMERA JORNADA

En el debut del Altético de Madrid en LaLiga 2019/20, el equipo de Diego Simeone se vio beneficiado contra el Getafe, que sufrió la expulsión del delantero español Jorge Molina. El punta azulón, una de las figuras del conjunto de Madrid el curso pasado, se fue a las duchas sobre el final de la primera parte por una entrada decisión polémica de Cuadra Fernández, a instancias de Álvarez Izquierdo, quienes aplicaron una norma que un día antes había tenido su víctima en Luka Modric (expulsado ante el Celta). Cuadra Fernández veía en el televisor la acción de Jorge Molina sobre Thomas Partey, cuando éste iniciaba una cabalgada desde su campo por banda derecha. El delantero se cruzaba y sin querer le pisaba el talón de Aquiles al mediocampista rojiblanco. Había sido amonestado pero el árbitro atendió indicaciones y lo echó del campo.

Lo mismo le había ocurrido a Modric en la visita del Real Madrid al Celta. El ex del se convertía en el primer expulsado de LaLiga 2019-2020 por una entrada sobre el ex barcelonista Denis Suárez. ¿Cómo fue la jugada? Modric llegó tarde y Denis ya se estaba marchando de él. Sacó la pierna, pero sin agresividad, sin mala intención. Le dio un puntapié en la muy sensible zona al jugador gallego, una patada que sirve para que éste se vaya al suelo dolorido. No es una jugada brusca, pero desde ahora es merecedora de expulsión.

"Expulsión por una acción fortuita.... en la vida haría intencionadamente una entrada así a un compañero. ¡Totalmente involuntaria!", intentó justificarse el croata después del partido en redes sociales.

Sin embargo, la entrada debe ser roja por un cambio reciente hecho en Europa ante el temor que haya más y peores lesiones en el tendón de Aquiles, que es una zona de recuperación larga y dolorosa. Cazorla, por ejemplo, pasó un infierno por una lesión en esa zona del cuerpo.

Según esa nueva interpretación de la norma de siempre, lo de Modric es expulsión, aunque en el fútbol nunca se había marcado roja por una acción de este tipo. No es el primero en tener una sanción parecida, pues hace unos días también le ocurrió a Cesc Fábregas algo parecido con el Monaco y por ello fue sancionado tres partidos.

Los jugadores tendrán que aprender que a partir de ahora deben ser más cuidadosos en este tipo de acciones, porque desde este verano las posibilidades de dejar con diez a tu equipo se disparan.