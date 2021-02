"Calla la puta boca caralho" ¿A quién mandó callar Joao Félix tras marcar al Villarreal?

Polémica celebración del delantero del Atlético de Madrid luego de hacer el 0-2 de su equipo en La Cerámica.

No hubo una sonrisa, no hubo un festejo. No hubo alegría, sino más bien desahogo. ¿A quién mandó callar Joao Félix tras marcar al Villarreal ? Esa es la pregunta que se hace media España al ver cómo reaccionó el delantero del Atlético de Madrid luego de hacer el 0-2 de su equipo en La Cerámica. "Calla la puta boca caralho" , gritó nada más hacer el segundo tanto de los rojiblancos.

Joao Félix fue suplente este domingo en La Cerámica, donde ingresó en la segunda parte para sentenciar el partido. No había tenido buenas últimas presentaciones, incluyendo la derrota contra el Chelsea por la Champions League en Bucarest, pero se reivindicó señalando de volea el tanto que puso tierra de por medio frente a los castellonenses.

En la actual temporada, el portugués ha marcado 10 goles en 29 partidos, firmando este domingo su séptimo tanto en el curso liguero. Además, dio 5 asistencias entre todas las competiciones.

Un gol fundamental

Con el gol de Joao Félix y la diana en propia de Alfonso Pedraza, el equipo rojiblanco consiguió derrotar al Villarreal (0-2) y reconciliarse con el triunfo en LaLiga tras sacar un punto de seis posibles en los duelos contra el Levante (1-1 en el Ciutat de Valencia y 0-2 en el Metropolitano). Un triunfo sufrido, con un Atleti que supo sufrir y se sostuvo con un Jan Oblak decisivo en un par de intervenciones. Los amarillos apretaron en la recta final, pero no tuvieron premio.

Simeone: ''Me encanta que los jugadores se rebelen''

Diego Simeone, entrenador del Atlético, fue consultado después del partido acerca de la celebración de Joao Félix. Y el Cholo contestó: "Me encanta que los jugadores se rebelen, que busquen estar fuertes. Tendríamos que preguntar a João Félix por la celebración del gol. Cuando le toque hablar, le preguntáis".