Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ecuador

Si estás fuera del país, usa una VPN, conéctate a un servidor ecuatoriano y disfruta de los partidos en el canal abierto Telemazonas.

Además, 30 partidos se emitirán en ESPN, disponible en TV por cable y en Disney+ dentro del país.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Ecuador?

En Ecuador, los aficionados al fútbol pueden seguir la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de tres opciones: televisión abierta, televisión por cable premium y servicios de streaming.

A continuación, te explicamos cómo ver el torneo: