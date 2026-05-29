Calendario TV de Túnez para la Copa Mundial de la FIFA 2026: partidos en directo, canales, fixtures, fechas y horarios

Retransmisiones televisivas de Túnez en el Mundial de la FIFA 2026

Para ver las retransmisiones locales de la campaña de Túnez en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor de Túnez o Catar y disfruta de la acción en directo. Todos los partidos de Túnez se emitirán en los canales en abierto de beIN SPORTS o TOD, mientras que la cobertura regional premium completa estará en la red beIN SPORTS MAX.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Túnez?

En Túnez, la cadena deportiva regional beIN SPORTS tiene los derechos exclusivos de retransmisión.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

beIN SPORTS NEWS, canal abierto y sin codificar, emitirá actualizaciones, noticias y reacciones en directo desde las concentraciones. Es posible que algunos partidos destacados, como la final y las ceremonias, se vean sin suscripción.

📱 Streaming digital y premium

beIN SPORTS MAX & CONNECT: La plataforma premium ofrece todos los partidos en directo. El calendario completo, incluidos los intensos duelos del Grupo F de las Águilas de Cartago contra Suecia, Japón y Países Bajos, se puede ver mediante la app beIN SPORTS CONNECT, el servicio TOD y los canales MAX.







